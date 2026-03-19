Trenord: record di viaggi e puntualità durante le Olimpiadi

Tra gennaio e febbraio, il servizio ferroviario regionale in Lombardia ha visto numeri straordinari: 131.000 treni in circolazione e ben 34 milioni di passeggeri. Le settimane olimpiche hanno segnato un ulteriore incremento, con un aumento del 10% dei viaggiatori, portando il totale dei passeggeri a 13,9 milioni su tutta la rete servita da Trenord.

Per gestire il flusso straordinario di viaggiatori, l'azienda ha potenziato l'offerta con oltre 200.000 treni*km aggiuntivi, pari a 120 corse extra al giorno dal 6 al 22 febbraio. Questo ha consentito di offrire un servizio più capillare ed efficiente, soprattutto per le linee che collegano Milano alle principali destinazioni olimpiche.

Sul collegamento tra Milano e la Valtellina, in particolare, è stata implementata una riorganizzazione che ha garantito una corsa ogni 30 minuti, con un servizio attivo dalle 4 del mattino alle 3 di notte. Grazie a questi interventi, l’88,6% dei treni su questa tratta ha rispettato gli orari, un risultato che sottolinea l'efficacia del potenziamento.

Anche sulle linee che connettono Milano all'Aeroporto Internazionale di Malpensa, la puntualità ha raggiunto il 90,6%. Le linee suburbane, che permettevano di raggiungere le venue olimpiche e il Villaggio Olimpico, hanno visto una puntualità dell'86,3%, dimostrando un’efficienza notevole durante un periodo di grande afflusso di passeggeri.

Con questi numeri, Trenord ha confermato l'efficacia delle sue operazioni e la sua capacità di adattarsi a situazioni straordinarie, garantendo un servizio puntuale e affidabile durante le Olimpiadi.

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