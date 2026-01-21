Trenord: nel 2025 effettuate 780mila corse e trasportati 205 mln di passeggeri. +3% di corse rispetto al 2024

Nel 2025 Trenord ha effettuato 780mila corse, il 3% in più rispetto al 2024, per 205 milioni di passeggeri. È un quarto dell’offerta di trasporto ferroviario regionale in Italia. 590mila treni hanno avuto origine o destinazione nella città di Milano.

Le frequentazioni sui treni lombardi continuano a crescere: a novembre 2025 i viaggiatori nei giorni feriali erano 790mila, il 4% in più rispetto al 2024. A segnare i maggiori incrementi sono state le linee suburbane, utilizzate nei feriali da 384mila passeggeri, che hanno registrato una crescita dell’8%. I viaggiatori sulle linee Regio Express e Regionali sono aumentati del 2%, raggiungendo i 378mila al giorno.

Anche nel 2025 i viaggiatori del weekend hanno infranto nuovi record, superando del 30% i flussi pre Covid. Il sabato hanno viaggiato 505mila passeggeri (+5% rispetto al 2024); nei festivi 384mila (+9%).

Nel 2025, l’83,8% dei treni è arrivato puntuale; il dato è di quasi 4 punti percentuali superiore al 2024. L’89,6% è giunto entro i 7 minuti dall’orario previsto e il 96,7% entro 15 minuti.

Se si escludono le cause “esterne” – maltempo, comportamenti scorretti, interventi delle Autorità – la puntualità dei treni in Lombardia è stata dell’87,6%.

Sulla regolarità del servizio hanno influito l’intenso traffico ferroviario sulla rete lombarda, specialmente sul nodo di Milano, e i lavori per il potenziamento delle infrastrutture. Sono stati 207 i cantieri attivati sui binari regionali nel 2025: è il 23% in più rispetto al 2024.

L’utilizzo massivo del treno in Lombardia è determinato principalmente dalle linee suburbane, tanto quelle che servono il Passante Ferroviario di Milano, quanto quelle che raggiungono la metropoli attestandosi a Porta Garibaldi e Cadorna e transitando lungo la Cintura Sud.

La S5 Varese-Milano Passante-Treviglio è la suburbana più frequentata, con 58mila utenti feriali. Il dato è stabile rispetto al 2024. Seguono le linee S8 Lecco-Carnate-Milano con oltre 51mila viaggiatori (+22% sul 2024), S6 Novara-Passante-Pioltello con più di 42mila (+2%) e S1/S12 Lodi-Melegnano-Passante-Bovisa-Saronno con 35mila.

La Milano-Brescia-Verona si conferma la più frequentata tra le linee Regio Express, con 36mila viaggiatori nei giorni feriali (+1% rispetto al 2024). È seguita dalla linea TILO RE80 Milano-Como-Chiasso, con più di 26mila viaggiatori, dalla Bergamo-Pioltello-Milano con circa 17mila viaggiatori e dalla Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, che sfiora i 17mila.

Fra le linee Regionali, le più frequentate sono la Milano Cadorna-Saronno-Como Lago con oltre 25mila passeggeri – dato stabile rispetto al 2024 – la Milano Cadorna-Saronno-Varese Nord con 24mila passeggeri nei feriali e la Milano Cadorna-Seveso-Asso con 24mila (+12%).

Complessivamente, le 24 stazioni a Milano sono state servite da 590mila corse.

Sono 133mila le corse che hanno attraversato la città lungo il Passante Ferroviario, servendo le linee suburbane S1 Lodi-Milano-Saronno, S2 Milano Rogoredo-Mariano Comense, S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Pioltello, S12 Melegnano-Milano Bovisa e S13 Pavia-Milano-Garbagnate Milanese.

In Lombardia il secondo capoluogo più servito è Monza, la cui stazione è stata raggiunta da 129mila corse. Seguono Varese, con 96mila, e Como con 87mila.

Fra le altre città in regione, si confermano snodi fondamentali per il servizio ferroviario Saronno, che con 195mila corse è la seconda destinazione più servita dopo Milano, e Treviglio, con 125mila corse.

L’aeroporto di Malpensa è stato raggiunto da 67mila corse delle linee da Milano Centrale/Porta Garibaldi, Cadorna, Bellinzona/Varese.

Nel 2025 su circa 800mila corse programmate l’1,3% non ha circolato, cioè 29 corse al giorno su un’offerta di 2300, da metà dicembre salita a 2400.

A queste si aggiungono 9.500 corse non effettuate per gli scioperi indetti durante l’anno.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.