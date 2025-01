Trenitalia, 100 nuovi treni regionali nel 2025: investiti 850 milioni di euro

Il 2025 si apre con un’importante novità per i pendolari italiani: Trenitalia ha annunciato l’arrivo di 100 nuovi treni regionali, con un investimento di 850 milioni di euro. Si prevede che oltre 430 milioni di passeggeri usufruiranno dei convogli quest’anno, contribuendo al rinnovo dell’80% della flotta entro il 2027, in linea con il piano strategico del Gruppo FS Italiane, come riporta Ferpress.

Investimenti - Nel 2024 sono stati consegnati 540 treni di nuova generazione, che si aggiungono ai 335 già operativi. L’obiettivo è raggiungere 1.061 nuovi convogli entro il 2027, per un investimento complessivo di sette miliardi di euro.

Novità per i passeggeri - Tra le innovazioni del 2025, spicca l’indennizzo automatico per chi acquista il Biglietto Digitale Regionale: in caso di ritardo, il rimborso sarà accreditato entro 30 giorni senza necessità di richiesta. Rilanciato anche il programma fedeltà “X-GO”, che quest’anno premia i passeggeri con due punti per ogni euro speso.

Turismo in treno - In collaborazione con Lonely Planet, Trenitalia ha lanciato “Viaggi in Regionale”, una guida che esplora cinque itinerari italiani, come la Salento Line e la Tuscany Line. La promo “Italia in Tour” offre viaggi illimitati per 3 o 5 giorni, incentivando il turismo sostenibile.

Giubileo 2025 - Per il Giubileo, Trenitalia rafforza i collegamenti con Roma: biglietti integrati Metrebus acquistabili tramite app, potenziamento del Leonardo Express, e un travel book dedicato ai pellegrinaggi con venti mete di culto raggiungibili in treno.

Numeri del 2024 - Con 415 milioni di passeggeri, l’anno scorso ha registrato un aumento di 8 milioni rispetto al 2023. Il 43% dei biglietti è stato acquistato in formato digitale, segno di una crescente adesione ai servizi innovativi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.