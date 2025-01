Portovesme avvia l’elettrificazione dei porti in Sardegna: al via il primo cantiere green

Parte dallo scalo di Portovesme il progetto di elettrificazione delle banchine nei porti del Sistema della Sardegna. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha dato il via ai lavori per il primo impianto di on-shore power supply, un’infrastruttura che consentirà alle navi in sosta di spegnere i motori e alimentarsi con energia elettrica, riducendo inquinamento atmosferico e acustico, come riporta Ferpress.

Portovesme, il primo passo - L’intervento prevede la realizzazione di una cabina di consegna, cavi, e un braccio telescopico per una potenza massima di 400 kW. Questo garantirà la compatibilità con diversi tipi di generatori di bordo, creando un collegamento marittimo a emissioni zero tra Portovesme e Carloforte. L’investimento specifico ammonta a oltre 2,15 milioni di euro.

Un progetto ambizioso - Il piano complessivo, del valore di 51,7 milioni di euro, è stato affidato a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (NIDEC ASI Spa e CEISIS Spa) e interamente finanziato con fondi del PNRR. Nei prossimi mesi, i lavori interesseranno progressivamente altri scali: Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Santa Teresa e Isola Bianca.

Standard europei - Il progetto mira a rispettare le normative europee più stringenti per la riduzione delle emissioni e del rumore, trasformando i porti sardi in hub sostenibili e competitivi. “Questo primo cantiere segna l’inizio di una rivoluzione green per la nostra portualità,” ha dichiarato Massimo Deiana, presidente dell’AdSP, aggiungendo: “Si tratta di un progetto unico per estensione e innovazione, che posiziona la Sardegna ai vertici nazionali.”

Prospettive future - Conclusi i lavori, un ulteriore bando sarà indetto per selezionare l’operatore incaricato della gestione e manutenzione degli impianti.

