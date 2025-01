Concessione A22: un’opportunità strategica per il futuro di Verona e dei territori lungo il Brennero

La pubblicazione del bando per la nuova concessione dell’autostrada del Brennero A22, della durata di 50 anni, rappresenta un momento cruciale per il futuro del territorio veronese e non solo. Il sindaco Damiano Tommasi esprime soddisfazione, definendo l’A22 non solo un asse viario fondamentale, ma un’opportunità per rafforzare il ruolo di Verona come crocevia strategico d’Europa, come riporta Ferpress.

Investimenti chiave - “La concessione autostradale è fondamentale per il futuro del territorio,” ha dichiarato Tommasi. All’interno del progetto sono previsti circa 200 milioni di euro per opere e infrastrutture, oltre ai 30 milioni già stanziati dal precedente rinnovo, ancora inutilizzati per mancanza di accordo politico. “È necessario unire gli intenti per finanziare infrastrutture essenziali per la viabilità e il sostegno agli investimenti previsti.”

Terza corsia e intermodalità - Tra gli interventi previsti dal piano figura la realizzazione della terza corsia fino a Modena e di una corsia dinamica fino al Brennero, con miglioramenti ai caselli e alle strade di collegamento. “Verona, all’imbocco del tunnel del Brennero, è uno snodo cruciale,” spiega Tommasi. L’obiettivo è ridurre il traffico pesante sull’autostrada, sfruttando al meglio il trasporto su rotaia.

Traforino e PAT - Il progetto include anche la revisione del traforino a nord della città, per decongestionare il traffico e migliorare la mobilità urbana. “I tempi cambiano, e gli investimenti devono adeguarsi. Lavoreremo per rispondere alle criticità individuate nel nuovo Piano di Assetto del Territorio, con scelte basate su dati e benefici reali.”

Il sindaco ribadisce l’importanza della coesione tra le parti per cogliere questa opportunità, che può portare a uno sviluppo infrastrutturale decisivo per Verona e per l’intero asse del Brennero.

