Linea Domodossola-Milano, i cantieri estivi allungheranno i tempi di percorrenza

In Italia sono attualmente in corso importanti investimenti sull’infrastruttura ferroviaria: da un lato è in via di ampliamento il corridoio di quattro metri tra Domodossola e Milano, a vantaggio del trasporto merci transalpino; dall’altro, in determinati orari viene effettuata la manutenzione della tratta. Di conseguenza sull’arco di diversi anni, segnatamente almeno fino all’estate 2027, l’offerta sull’asse del Sempione dovrà essere ridotta. Nel 2025, per i viaggiatori i lavori avranno le ripercussioni seguenti.

- Come già l’anno precedente, anche per tutto il 2025 a causa dei lavori tra Domodossola e Milano circolano durante la settimana soltanto tre anziché quattro treni EC in ogni direzione tra Basilea‒Berna‒Milano e Ginevra‒Briga‒Milano. Un treno EC per ogni direzione da / per Basilea e da / per Ginevra circola solo fino a Domodossola. Nel fine settimana l’offerta resta invariata, con quattro treni EC in entrambe le direzioni tra Basilea‒Berna‒Milano e Ginevra‒Briga‒Milano.