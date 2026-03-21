Treni del mare, tornano i collegamenti tra Liguria, Lombardia e Piemonte: 39 corse in più per l’estate
di Carlotta Nicoletti
Dal 28 marzo potenziati i collegamenti ferroviari verso le riviere liguri: oltre 46mila posti aggiuntivi nei weekend
Tornano i “treni del mare” e con loro un significativo potenziamento dei collegamenti ferroviari verso la Liguria. Dal 28 marzo e per tutta la stagione primaverile ed estiva, saranno attivate 39 corse aggiuntive tra Lombardia, Piemonte e le riviere liguri, per rispondere alla crescente domanda turistica nei fine settimana.
Collegamenti – Il piano, condiviso tra le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, prevede un rafforzamento del servizio grazie a Regionale di Trenitalia, in collaborazione con Trenord per i collegamenti lombardi. L’obiettivo è migliorare accessibilità e qualità del viaggio verso le principali mete balneari.
Lombardia – Dal 28 marzo al 27 settembre, ogni weekend saranno attivi 21 treni aggiuntivi tra la Lombardia e la Liguria, diretti sia verso il Levante fino a La Spezia sia verso il Ponente fino a Ventimiglia. L’offerta complessiva prevede circa 23mila posti in più rispetto alla programmazione ordinaria.
Piemonte – Dal 2 aprile al 13 settembre tornano anche i collegamenti “Ponente Line” tra Torino e la riviera di Ponente. Previsti 18 treni aggiuntivi nei fine settimana (2 il venerdì, 5 il sabato e 11 la domenica), con altri 23mila posti disponibili per i viaggiatori piemontesi.
Servizio – Le nuove corse si affiancheranno ai collegamenti già esistenti, in particolare ai 18 treni giornalieri tra Torino e Savona, di cui sei prolungati fino a Ventimiglia. Il sistema punta così a garantire una copertura più capillare e flessibile.
Eventi – Confermati anche treni straordinari per il 24 giugno, in occasione della festa di San Giovanni a Torino, con due corse extra tra Torino e Imperia.
I biglietti sono già disponibili sui canali di acquisto Trenitalia.
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