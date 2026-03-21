Santo Stefano d’Aveto punta sull’innevamento artificiale: progetto da un milione

Un impianto di innevamento artificiale per assicurare stagioni sciistiche più lunghe e stabili: è questo l’obiettivo del Comune di Santo Stefano d’Aveto, che punta a ottenere un finanziamento da un milione di euro per potenziare il comprensorio.

Progetto – L’iniziativa nasce grazie alle risorse del Fondo per lo Sviluppo della Montagna (FOSMIT), che la Regione intende destinare agli impianti pubblici. Santo Stefano rappresenta un caso quasi unico nel territorio ligure, con seggiovie di proprietà comunale e quindi finanziabili con fondi pubblici.

Obiettivo – “L’importanza è garantire continuità alla stagione”, viene spiegato dal vicesindaco facente funzioni Mattia Crucioli. L’innevamento programmato permetterebbe di mantenere aperte le piste anche in assenza di precipitazioni, rendendo più affidabile l’offerta turistica, soprattutto per famiglie e proprietari di seconde case.

Sostenibilità – Il progetto dovrà rispettare vincoli ambientali stringenti. L’area interessata, in particolare la zona del Prato della Cipolla, è ricca d’acqua e potrebbe evitare la realizzazione di grandi invasi. Tra le ipotesi, anche la creazione di un biolago ecocompatibile, utile sia per l’impianto sia per la biodiversità.

Tempistiche – I tempi restano legati alle autorizzazioni, ma l’obiettivo è arrivare già alla prossima stagione. Dal punto di vista tecnico, sarebbero sufficienti pochi giorni di freddo per coprire le piste: cinque giorni con temperature intorno ai -2 gradi, anche meno con clima più rigido.

Economia – Il costo operativo stimato è contenuto: tra 20 e 25 mila euro per ciclo di innevamento. Un investimento ritenuto sostenibile, considerando il potenziale ritorno turistico e commerciale per il territorio.

Sviluppo – Il progetto si inserisce in una strategia più ampia che include nuovi impianti sportivi, un’area camper e una gara per la gestione unificata del comprensorio, con l’obiettivo di attrarre operatori e rafforzare l’offerta turistica tutto l’anno.

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