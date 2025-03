Tre rapine a mano armata in mezz’ora, arrestato un 35enne senza fissa dimora

Un colpo dietro l’altro, in meno di trenta minuti. Tre rapine armate nel centro storico di Genova nella stessa sera, prima di far perdere le proprie tracce. Ma la fuga del responsabile è finita: la Polizia di Stato ha arrestato un 35enne italiano senza fissa dimora, ritenuto l’autore dei colpi messi a segno il 17 febbraio. Gli investigatori lo hanno rintracciato a Fidenza, in provincia di Parma, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e a un’indagine serrata coordinata dalla Procura di Genova.

Colpi in sequenza – L’assalto è iniziato intorno alle 19 con la rapina a una farmacia di via A. Doria, nei pressi della stazione di Principe. L’uomo, con il volto coperto e armato di pistola, ha minacciato il titolare, portando via 150 euro. Pochi minuti dopo, si è spostato in una focacceria di via Gramsci, dove ha ripetuto lo stesso copione: arma puntata contro una dipendente, 100 euro sottratti dalla cassa, più una bibita e un pezzo di focaccia. Infine, l’ultima tappa: la farmacia di piazza della Nunziata. Qui, dopo alcuni passaggi davanti alla vetrina per accertarsi che non ci fossero clienti, ha fatto irruzione, minacciato la farmacista e portato via 800 euro in contanti.

La caccia al rapinatore – Le indagini sono scattate immediatamente, affidate ai “Falchi” della Squadra Mobile. Gli agenti hanno analizzato le registrazioni dei sistemi di sorveglianza sia all’interno degli esercizi rapinati sia nelle vie circostanti, sfruttando anche le immagini del circuito comunale “Città Sicura”. La ricostruzione dei movimenti del sospettato, prima e dopo le rapine, ha permesso di stringere il cerchio sul 35enne.

L’arresto – Sulla base degli elementi raccolti, la Procura ha chiesto una misura cautelare in carcere, poi emessa dal GIP del Tribunale di Genova. Il blitz della Squadra Mobile è scattato lunedì mattina: l’uomo è stato rintracciato nel centro di Fidenza e arrestato con il supporto della Polizia di Parma. Il 35enne dovrà rispondere dell’accusa di rapina aggravata. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi. Nel frattempo, rimane in carcere in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

