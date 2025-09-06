Leivi, incendio nella notte distrugge il tetto di una villetta: evacuate due famiglie

Un violento incendio ha devastato il tetto di una villetta nella notte a Leivi, nell'entroterra di Chiavari (Genova). Fortunatamente, non si registrano feriti, ma le due famiglie residenti sono state prontamente evacuate grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

L'intervento dei soccorsi - Le fiamme, divampate durante la notte, hanno reso necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, una da Chiavari e una da Rapallo. Sul posto sono arrivate due autobotti e un mezzo speciale per gli autoprotettori. L’incendio ha rapidamente coinvolto le travi in legno del tetto, che è crollato poco dopo.

Villetta inagibile - Dopo ore di lavoro, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e bonificare l’area, verificando che non vi fossero focolai nascosti tra le macerie. Le cause del rogo restano al momento sconosciute. I danni riportati dalla villetta sono ingenti e l’abitazione è stata dichiarata inagibile.

Le famiglie evacuate sono state messe in sicurezza. Indagini in corso per chiarire l’origine dell’incendio.

