Genova, controlli serali nel centro storico: raffica di denunce e due arresti per rapina

Servizi straordinari della Polizia di Stato a Genova nelle aree della movida, con interventi per rapine, aggressioni e guida in stato di ebbrezza. Due persone denunciate per una rapina, altri segnalati per violenza, minacce e possesso di coltello.

La movida estiva – Le attività di controllo si sono concentrate venerdì sera nel centro storico e nelle principali piazze della città, da piazza Matteotti a piazza Caricamento. L’azione, coordinata dal Commissariato Centro con l’ausilio di Reparto Mobile, Guardia di Finanza ed Esercito, ha previsto presidi fissi e controlli dinamici anche nelle zone Maddalena, Prè e piazza delle Erbe.

Rapine e indagini – Una prima segnalazione ha riguardato una rapina nei pressi della metro Darsena. Più tardi, un giovane tunisino è stato aggredito in piazza Matteotti da due uomini armati di spranga. La vittima è stata trasportata all’ospedale Galliera. Proprio lì, gli agenti hanno individuato e denunciato i due presunti autori, entrambi tunisini, per rapina aggravata in concorso.

Interventi notturni – Alle 3 del mattino, si è reso necessaria un'operazione per ristabilire l'ordine in piazzale Iqbal Masih, dopo una lite all’ingresso di una discoteca. Un 27enne ha ferito un addetto alla sicurezza con cocci di bottiglia. Fermati due uomini, entrambi denunciati per lesioni aggravate e minacce a pubblico ufficiale. Controlli anche sulle strade cittadine: due automobilisti, entrambi genovesi, sono risultati positivi all’alcoltest. Uno guidava con un tasso di 1,24 g/l, l’altro con patente scaduta dal 2010. Per tutti gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

