Genova, cadono tubi da impalcatura: ferite due bambine dirette a lezione

Due bambine di nove anni sono rimaste ferite nel pomeriggio di oggi a Genova, nel quartiere residenziale di Albaro, dopo essere state colpite da alcuni tubi precipitati da un’impalcatura. L’incidente è avvenuto in via Zara, davanti a una scuola di danza dove le due minori stavano andando per una lezione. Entrambe sono state trasportate in codice giallo all’ospedale pediatrico Gaslini.

I soccorsi – Le piccole, colpite di striscio dal materiale caduto, sono state soccorse dal personale del 118, giunto immediatamente sul posto. Le condizioni non sono gravi, ma le bambine sono state comunque trasferite in ospedale per accertamenti e cure.

L’incidente – La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni il crollo parziale dell’impalcatura avrebbe provocato il distacco di alcuni tubi metallici. Questi sono finiti sul marciapiede proprio mentre le due bambine si stavano avvicinando all’ingresso dell’edificio.

I controlli – Oltre ai vigili del fuoco, è intervenuto anche il personale dell’Asl 3 per verificare il rispetto delle normative di sicurezza all’interno del cantiere. Le verifiche puntano a chiarire se il cedimento sia legato a negligenze nella gestione della struttura o a un evento accidentale. L’incidente ha destato preoccupazione tra i residenti e i genitori dei giovani frequentatori della scuola. Via Zara è una zona abitualmente tranquilla e molto frequentata da famiglie, soprattutto nel pomeriggio, per le attività sportive e ricreative.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.