Genova, multato tassista abusivo in motoscafo

La Guardia costiera di Genova ha scoperto un tassista abusivo che operava in motoscafo lungo la costa. L’uomo, titolare di un’impresa autorizzata al noleggio di unità da diporto, offriva in realtà un servizio di trasporto passeggeri tra diverse località.

Per l’attività illecita, l’operatore è stato sanzionato con una multa di 3.800 euro. Inoltre, non avendo a bordo le dotazioni di sicurezza obbligatorie, ha ricevuto un’ulteriore sanzione di 160 euro.

La Guardia costiera ha sottolineato che il noleggio di imbarcazioni a scopo ricreativo si differenzia dal trasporto passeggeri, che richiede itinerari prestabiliti, collegamenti tra località e misure di sicurezza più rigorose.

