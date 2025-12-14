Genoa-Inter, tafferugli tra tifosi all'esterno dello stadio Ferraris

Tafferugli tra tifosi nel pre partita di Genoa-Inter all'esterno dello stadio "Luigi Ferraris" nel quartiere di Marassi a Genova. La partita era in programma alle ore 18. Sono stati lanciati bengala e fumogeni, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il traffico è bloccato nella zona delle tribune.

Gli scontri sono scoppiati all'arrivo dei pullman dei tifosi dell'Inter. Secondo testimoni, questi sarebbero arrivati con le porte pullman già aperte, lanciando fumogeni e bombe carta. Sempre secondo testimoni, i tifosi del Genoa sarebbero stati ad aspettarli, dall'ingresso del settore ospiti.

E' scoppiato subito uno scontro. Sono volati petardi, fumogeni e bottiglie presi da una campana di raccolta rovesciata. Un furgone e una moto hanno preso fuoco, due auto posteggiate sono rimaste danneggiate. Polizia e carabinieri sono intervenuti per dividere le tifoserie.

Due agenti sono rimasti feriti. Terminati i tafferugli, l'afflusso dei tifosi allo stadio è ripreso regolare.

