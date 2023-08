Tre arresti per droga tra Bordighera e Ventimiglia: sequestrati oltre un chilo di cocaina e 60 mila euro in contanti

I carabinieri di Ventimiglia e Bordighera degli ultimi giorni hanno arrestato in flagranza tre soggetti trovati in possesso di ingenti quantitativi di stupefacente, oltre a denaro contante frutto dell’attività illecita.

Nel primo caso, i Carabinieri di Ventimiglia hanno arrestato in flagranza un cittadino albanese di 28 anni trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina e circa 40mila €uro in contanti e vari bilancini utilizzati per il confezionamento delle dosi. Parte della droga e del denaro rinvenuto è stato sequestrato nel corso della perquisizione effettuata nell’abitazione che il cittadino albanese aveva nella disponibilità in Castel Vittorio.

Un altro cittadino albanese di 22 anni, ma questa volta irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Ventimiglia perché trovato in possesso di quasi 20 gr di cocaina suddivisa in involucri di cellophane pronti per lo spaccio ed oltre 6mila €uro in contanti, oltre a bilancini di precisione e telefoni cellulari con i quali esercitava l’attività di spaccio.

I Carabinieri di Bordighera, invece, hanno arrestato in flagranza di reato a Coldirodi di Sanremo un cittadino italiano di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di circa 55 grammi di cocaina e 13mila €uro in contanti, chiaro provento di spaccio, mentre si aggirava in modo sospetto in un parcheggio della zona. La successiva perquisizione nell’abitazione che occupava in San Lorenzo al Mare ha consentito di rinvenire altri 12 grammi di hashish, 3 di marijuana e ulteriori 340 €uro in contanti.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa della convalida che dovrebbe tenersi nelle prossime ore.