Travolta da un’auto mentre attraversa, muore a 22 anni a Dinegro

Una ragazza di 22 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino a Genova, in zona Dinegro, dopo essere stata investita da un’auto all’incrocio tra via Buozzi e via San Benedetto. L’amica che era con lei è rimasta ferita in modo lieve.

Identità – La vittima si chiamava Sara Marzolino ed era originaria di Reggio Emilia. Si trovava in città insieme a un’amica con cui stava attraversando la strada, quando è avvenuto il tragico impatto.

Soccorsi – Sul luogo dell’incidente sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, con un’automedica e un’ambulanza della Misericordia. I tentativi di rianimare la giovane, colpita in pieno, si sono rivelati inutili. L’altra ragazza, in stato di choc, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Dinamica – Secondo i primi accertamenti della polizia locale, le due giovani si trovavano fuori dalle strisce pedonali al momento dell’attraversamento. La 22enne è stata sbalzata per diversi metri e nell’impatto è stato abbattuto anche un semaforo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Conducente – Alla guida dell’auto, una Ford appartenente a una società di vigilanza privata, c’era un uomo di circa 50 anni, guardia giurata in servizio. L’automobilista, risultato negativo all’alcol test, procedeva da via Adua in direzione di via San Benedetto.

Indagini – La sezione infortunistica della polizia locale ha isolato l’area per diverse ore per eseguire i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica. Presenti anche i carabinieri, impegnati nella raccolta di testimonianze.

