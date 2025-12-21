Sanremo: bufera sul Luna Park per 'Faccetta nera' dagli altoparlanti, i gestori si scusano

Scoppia la polemica a Sanremo dopo che, all’interno di un’attrazione del luna park, l'altoparlante ha trasmesso Faccetta nera. A segnalare pubblicamente l’episodio, con tanto di video, è stato un magistrato appena andato in pensione, sul suo profilo social.

La vicenda ha suscitato immediate reazioni e acceso il dibattito sull’opportunità e la gravità dell’accaduto. I gestori della giostra sono intervenuti poco dopo, chiarendo l’episodio e prendendo le distanze da quanto avvenuto, riferendo di un errore da parte di un giovane collaboratore ignaro del significato del brano.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.