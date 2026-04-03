Trasporto pubblico più accessibile: confronto tra UICI, Provincia e SASA in Alto Adige

I rappresentanti dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) dell’Alto Adige hanno recentemente incontrato il direttore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Provincia, Martin Vallazza, insieme ai referenti di SASA SpA – Società di Trasporti Alto Adige, per un dialogo costruttivo volto a migliorare l’accessibilità del trasporto pubblico locale.

L’incontro si è concentrato su interventi concreti per agevolare la mobilità autonoma delle persone cieche e ipovedenti nella vita quotidiana. Tra i temi affrontati: il miglioramento delle informazioni acustiche a bordo, gli annunci sonori esterni dei mezzi e la formazione del personale di guida, attraverso corsi e workshop dedicati.

Vallazza ha sottolineato l’importanza di un sistema di trasporto privo di barriere, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nel dare seguito alle richieste emerse e nel proseguire con l’ottimizzazione delle informazioni per i passeggeri.

Anche SASA SpA ha confermato il proprio impegno nel rendere il servizio sempre più accessibile. La presidente Astrid Kofler ha ricordato le iniziative già avviate, come i workshop realizzati lo scorso anno in collaborazione con UICI, e ha evidenziato la volontà di continuare a formare il personale sulle esigenze delle persone con disabilità visive.

Ines Mair, presidente dell’UICI Alto Adige, ha evidenziato il valore di questi momenti di confronto per individuare bisogni concreti e sviluppare soluzioni condivise.

Tutte le parti coinvolte hanno concordato di proseguire il dialogo e di organizzare nuovi incontri per migliorare progressivamente l’accessibilità del trasporto pubblico.

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