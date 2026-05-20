Piemonte, parte la nuova stagione delle gare per il trasporto pubblico locale

Con la pubblicazione dell’avviso di preinformazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 18 maggio 2026, prende ufficialmente avvio in Piemonte una nuova fase delle procedure di affidamento del trasporto pubblico locale automobilistico. Un passaggio significativo che segna l’apertura della stagione delle gare coordinate dall’Agenzia della Mobilità Piemontese.

Il nuovo assetto prevede una riorganizzazione complessiva del servizio articolata in otto lotti, distribuiti nei quattro bacini ottimali regionali – Sud-Ovest, Sud-Est, Nord-Est e area metropolitana – con due lotti per ciascun ambito. Una struttura pensata per garantire maggiore equilibrio territoriale, apertura alla concorrenza e capacità di investimento da parte degli operatori.

Non si tratta di un punto di partenza ex novo, ma dell’evoluzione di un percorso già avviato nel 2022 e progressivamente sviluppato fino al 2025. L’avviso unitario rappresenta infatti una sintesi organica delle future procedure di gara, con l’obiettivo di rendere più coerente e coordinato l’intero sistema di affidamento.

Sul piano operativo, l’iter entra già in una fase concreta: l’Agenzia ha trasmesso all’Autorità di Regolazione dei Trasporti la relazione di affidamento relativa ai primi due lotti, completa della documentazione necessaria. Un passaggio che avvia di fatto il confronto tecnico-istituzionale sulla struttura delle gare e sulla qualità dei servizi attesi.

Al centro del nuovo modello resta il tema dell’innovazione, con particolare attenzione alla digitalizzazione dei servizi e al monitoraggio delle prestazioni. L’obiettivo è costruire un sistema di trasporto pubblico più integrato, efficiente e orientato alle esigenze dei cittadini.

Parallelamente, si apre anche la fase di partecipazione del mercato: con l’avviso pubblicato, l’Agenzia della Mobilità Piemontese conferma l’attivazione del Sistema di qualificazione dei concessionari, invitando gli operatori economici a presentare domanda di iscrizione entro il 17 giugno 2026.

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