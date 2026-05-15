Lombardia: oltre 7,7 milioni per la manutenzione degli impianti a fune nel triennio 2026-2028

La Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento complessivo superiore a 7,7 milioni di euro destinato alla manutenzione straordinaria degli impianti a fune con obbligo di servizio di trasporto pubblico locale (TPL), per il periodo 2026-2028.

La misura, proposta dall’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, punta a rafforzare e modernizzare le infrastrutture presenti sul territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.

Gli interventi riguarderanno diverse aree delle province di Bergamo, Como e Lecco. Nel dettaglio, sono previsti lavori sulla funicolare “Bergamo città bassa – città alta” e sulla funivia Albino-Selvino in provincia di Bergamo, sulla funivia Argegno-Pigra nel Comasco, e sulle funivie Malnago–Piani d’Erna e Moggio–Piani di Artavaggio nel Lecchese.

Secondo quanto spiegato dall’assessore Lucente, l’investimento risponde a una duplice esigenza: da un lato valorizzare i collegamenti in chiave turistica, offrendo servizi moderni a chi visita la Lombardia, e dall’altro garantire ai residenti un mezzo di trasporto pubblico sostenibile, accessibile e affidabile.

La programmazione degli interventi si basa sulle ricognizioni annuali dei fabbisogni e su un’istruttoria tecnica condotta dalla Regione in collaborazione con gli enti proprietari degli impianti.

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