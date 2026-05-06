Torino, al via la gara da 1 miliardo per la Linea 2 della metro: parte la fase operativa del progetto

Prende ufficialmente il via la procedura di gara per la realizzazione delle opere civili della Linea 2 della metropolitana di Torino, intervento dal valore complessivo di circa 1 miliardo di euro che segna l’ingresso del progetto nella sua fase esecutiva.

L’appalto è suddiviso in due lotti distinti, pensati per ottimizzare le modalità costruttive e la gestione dei lavori.

Il primo lotto riguarda il tratto tra l’area Rebaudengo e il piazzale della Croce Rossa e si sviluppa in gran parte lungo l’ex trincerone ferroviario. In questa porzione saranno realizzati il capolinea di Rebaudengo, che fungerà da nodo di interscambio con il passante ferroviario, oltre a tre stazioni in superficie situate tra via Gottardo/via Sempione – Giulio Cesare, Giovanni Bosco e Corelli/Tabacchi. Il lotto comprende anche la costruzione del deposito interrato, dell’officina e della sala di controllo, tutte infrastrutture collocate in prossimità del capolinea. Le stazioni superficiali saranno progettate come elementi urbani integrati nel nuovo boulevard, con accessi multipli per migliorarne funzionalità e connessione con il tessuto cittadino.

Il secondo lotto interesserà invece il tratto dalla Croce Rossa fino a Stazione Torino Porta Nuova. In questo segmento la linea sarà realizzata completamente in sotterraneo tramite una TBM (Tunnel Boring Machine), che scaverà a una profondità compresa tra 25 e 30 metri. Il tracciato passerà sotto via Bologna, corso Novara e corso Verona, attraverserà la Dora Riparia, i Giardini Reali e piazza Carlo Alberto, fino a raggiungere il nodo di Porta Nuova, dove la linea si collegherà con la Linea 1. Il lotto prevede la costruzione di sei stazioni distribuite su più livelli: Bologna, Novara, Verona, Mole/Giardini Reali, Carlo Alberto e Porta Nuova.

La documentazione di gara include inoltre specifiche interfacce tecniche per garantire la piena integrazione tra opere civili, sistemi tecnologici e materiale rotabile. È previsto il coordinamento con il documento tecnico fornito da Hitachi Rail, incaricata della produzione dei treni, e con il progetto architettonico preliminare dello studio UNStudio, vincitore del concorso internazionale per il design della linea.

Il bando introduce anche criteri di valutazione che premiano soluzioni innovative, meno invasive e capaci di ridurre l’impatto dei cantieri sulla città. Particolare attenzione sarà data alla rapidità di esecuzione, alla gestione efficiente delle aree di lavoro e alla qualità della manutenzione futura.

Tra le opzioni previste figura anche l’eventuale estensione della linea oltre Porta Nuova fino al Politecnico, subordinata alla disponibilità di ulteriori risorse, con l’obiettivo di rafforzare il collegamento con uno dei principali poli accademici e di ricerca della città.

Il sindaco Stefano Lo Russo ha sottolineato come l’avvio della gara rappresenti un passaggio decisivo dopo anni di attesa, evidenziando il valore dell’opera sia per il trasporto pubblico sia per la riqualificazione urbana, in particolare dell’area del trincerone. Secondo il primo cittadino, la scelta di partire dal quadrante nord permetterà di accelerare la connessione con il centro città e di avviare un importante processo di rigenerazione urbana.

Il commissario straordinario Bernardino Chiaia ha evidenziato come la struttura della gara sia stata pensata per garantire qualità, sostenibilità e rapidità, riducendo al minimo gli impatti sul territorio e massimizzando il valore pubblico dell’opera.

L’aggiudicazione è prevista entro ottobre, mentre la progettazione esecutiva e le attività preliminari di cantiere partiranno entro la fine del 2026. Le opere più invasive, tra cui scavo e realizzazione delle stazioni, entreranno nel vivo nel 2027, con conclusione stimata entro il 2032.

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