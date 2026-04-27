Arriva rafforza la presenza in Veneto: acquisito l’80% di La Linea Spa, crescita nel TPL e nei servizi commerciali

Il Gruppo Arriva, uno dei principali operatori europei nel trasporto passeggeri, ha annunciato la firma di un accordo per l’acquisizione dell’80% di La Linea Spa, storica realtà privata attiva nel trasporto su strada nella regione Veneto. Gli attuali soci manterranno una quota del 20%, garantendo continuità gestionale e aziendale.

L’operazione si inserisce nella strategia di espansione del Gruppo, orientata al rafforzamento della presenza nei mercati europei e allo sviluppo di servizi di trasporto sempre più efficienti e sostenibili.

Raddoppio della presenza in Veneto

Con questa acquisizione, Arriva punta a raddoppiare la propria quota di mercato in Veneto, dove è già presente attraverso Arriva Veneto, attiva nel trasporto pubblico locale tra Chioggia e Venezia.

La Linea Spa gestisce attualmente una flotta composta da 62 autobus di proprietà e 92 in subaffido, con circa 280 dipendenti. L’azienda copre ogni anno oltre 6,3 milioni di chilometri nel trasporto pubblico locale e 1,3 milioni nei servizi commerciali, oltre a disporre di tre depositi nell’area di Mestre.

Integrazione e continuità occupazionale

Secondo quanto comunicato, l’operazione non avrà impatti sulle condizioni occupazionali e garantirà la piena continuità delle attività aziendali. L’obiettivo è invece quello di rafforzare il percorso di crescita della società attraverso l’integrazione nel gruppo europeo.

Nell’ambito dell’accordo rientra anche l’acquisizione di Martinibus, società specializzata nei servizi commerciali di collegamento tra aeroporti, porti e centri urbani, attiva da oltre 50 anni. L’operazione consentirà ad Arriva di ampliare ulteriormente il proprio raggio d’azione anche nel segmento del trasporto commerciale.

La strategia del Gruppo: crescita e sostenibilità

Il CEO del Gruppo Arriva Gianfranco Sgro ha sottolineato come l’operazione rappresenti un passo importante nella strategia europea: “L’acquisizione rafforza il nostro impegno a investire ed espandere la rete di servizi di trasporto in Europa, con l’obiettivo di offrire standard sempre più elevati e soluzioni innovative alle comunità servite”.

Anche l’amministratore delegato di Arriva Italia Angelo Costa ha evidenziato il valore strategico dell’operazione per il mercato italiano, in particolare per il Veneto, considerato un territorio chiave per lo sviluppo della mobilità pubblica e dei collegamenti intermodali.

Verso una mobilità sempre più sostenibile

Il gruppo ha ribadito il proprio impegno nella transizione ecologica, sottolineando che circa il 40% della flotta di La Linea Spa è già a zero emissioni. Arriva porta avanti un programma europeo di investimenti nella mobilità sostenibile che include elettrificazione delle flotte, innovazione digitale e miglioramento dell’esperienza dei passeggeri.

Attualmente il Gruppo dispone di circa 1.000 autobus a zero emissioni operativi tra Regno Unito ed Europa.

Una presenza consolidata in Italia

L’operazione rafforza ulteriormente la presenza del Gruppo in Italia, dove Arriva Italia è attivo dal 2002 nel trasporto pubblico locale e nei servizi di mobilità integrata nel Nord del Paese, oltre che in collegamenti aeroportuali, servizi privati e trasporti dedicati.

Con oltre 70 milioni di chilometri percorsi ogni anno, più di 2.000 dipendenti e una flotta di circa 1.920 autobus, il Gruppo consolida così il proprio ruolo nel mercato italiano ed europeo del trasporto pubblico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.