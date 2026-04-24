Monopattini elettrici, slitta al 16 luglio l’obbligo di assicurazione Rc: confermata la scadenza del 16 maggio per il contrassegno

Cambia il calendario degli obblighi per i monopattini elettrici in circolazione in Italia. Le direzioni competenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), accogliendo le osservazioni dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), hanno disposto una rimodulazione delle scadenze previste dalla normativa.

La principale novità riguarda l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile (Rc), che per i monopattini elettrici sarà operativo dal 16 luglio, e non più dalla data precedentemente prevista. La proroga è stata concessa a seguito di difficoltà di natura tecnico-organizzativa segnalate dagli operatori del settore assicurativo.

Resta invece invariata la scadenza del 16 maggio per un altro adempimento: l’obbligo di dotare i monopattini elettrici di un contrassegno identificativo. Si tratta di un elemento necessario per la regolarizzazione dei mezzi e la loro tracciabilità all’interno della nuova disciplina normativa.

Nei giorni scorsi il MIMIT ha inoltre pubblicato una serie di FAQ dedicate proprio all’assicurazione obbligatoria per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Il documento, aggiornato a seguito del decreto del 6 marzo 2026, fornisce chiarimenti operativi sulle procedure per il rilascio dei contrassegni e sulle modalità di adeguamento alle nuove regole.

L’obiettivo delle indicazioni è facilitare l’attuazione della normativa, offrendo agli utenti e agli operatori del settore un quadro più chiaro sugli obblighi in arrivo e sulle tempistiche da rispettare.

Con questo aggiornamento, il percorso di regolamentazione della mobilità elettrica leggera prosegue dunque verso una maggiore definizione, con particolare attenzione agli aspetti assicurativi e di identificazione dei veicoli.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.