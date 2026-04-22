Friuli Venezia Giulia, al via la stagione 2026 dei collegamenti marittimi: Trieste, Grado e Lignano al centro della mobilità sostenibile

Con l’avvio della stagione estiva previsto per sabato 25 aprile, riprendono i collegamenti marittimi regionali del Friuli Venezia Giulia, un servizio sempre più strategico per la mobilità del territorio e molto utilizzato da residenti, pendolari e turisti.

A sottolinearlo è l’assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio, Cristina Amirante, che evidenzia come il trasporto via mare non sia soltanto un’offerta turistica, ma una vera componente strutturale del sistema di mobilità regionale. Un sistema che integra diverse modalità di spostamento e contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, offrendo un’alternativa sostenibile alla mobilità su strada.

La nuova stagione rafforza in particolare le connessioni lungo la costa triestina e nelle aree lagunari, con collegamenti che uniscono i principali centri del litorale, da Trieste fino a Grado e Lignano Sabbiadoro, passando per località come Sistiana, Duino, Monfalcone e Marano Lagunare.

Dal 25 aprile saranno operative le prime linee strategiche, tra cui la tratta costiera Trieste–Barcola–Grignano–Sistiana e la direttrice Trieste–Grado–Lignano Sabbiadoro, considerate l’asse portante del servizio. Nei mesi successivi il sistema verrà ulteriormente ampliato con nuove tratte lagunari e costiere, completando l’offerta regionale per tutta la stagione estiva fino all’autunno.

La programmazione 2026 si presenta inoltre più strutturata ed efficiente, grazie a un lavoro di revisione organizzativa che ha permesso di superare alcune criticità emerse in passato, soprattutto sul piano gestionale e operativo. Un miglioramento reso possibile dal contributo del Servizio regionale trasporto pubblico, mobilità e logistica, insieme al personale coinvolto nella pianificazione.

Tra le novità introdotte figurano anche soluzioni più flessibili per gli utenti, come fermate su richiesta in alcune aree e una maggiore integrazione con il trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di rendere più accessibile e coordinato l’intero sistema di mobilità costiera.

Secondo l’assessore Amirante, la nuova stagione rappresenta un passo avanti verso un modello di trasporto più sostenibile ed efficiente, capace di valorizzare il territorio e offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze di cittadini e visitatori.