Friuli Venezia Giulia, al via la stagione 2026 dei collegamenti marittimi: Trieste, Grado e Lignano al centro della mobilità sostenibile
di Redazione
1 min, 48 sec
Altre notizie
Mobilità etnea, via libera alle nuove linee TPL: più collegamenti tra cintura e Catania
20/04/2026
di Redazione
Alto Adige, il modello “Guest Pass” presentato al Bundestag come best practice europea
16/04/2026
di Redazione
Trasporto pubblico in Toscana: forte investimento sul rinnovo della flotta a Livorno
13/04/2026
di Redazione