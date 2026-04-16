Alto Adige, il modello “Guest Pass” presentato al Bundestag come best practice europea

La Commissione Turismo del Bundestag, il Parlamento federale tedesco, ha dedicato un’audizione al tema delle destinazioni turistiche resilienti al clima, con un focus sulle buone pratiche di mobilità sostenibile. Tra gli esempi portati a livello internazionale è stato presentato anche il modello dell’Alto Adige Guest Pass, illustrato dal Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Provincia autonoma di Bolzano.

Vallazza: “Un modello che genera risorse e sposta traffico sul trasporto pubblico”

In collegamento, il direttore del Dipartimento Martin Vallazza ha descritto il Guest Pass come uno strumento capace di integrare turismo e mobilità sostenibile, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico locale.

Il sistema, finanziato da un contributo versato da ogni ospite indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei mezzi, genera ogni anno oltre 20 milioni di euro destinati alla mobilità pubblica altoatesina. Tra gli effetti principali, il trasferimento di quote significative di traffico dal mezzo privato al trasporto pubblico.

Nel corso dell’audizione è stata anche approfondita la possibile trasferibilità del modello in altri contesti europei, inclusa l’ipotesi di applicazione nella città di Berlino.

“L’interesse per il Guest Pass è grande e in crescita – ha sottolineato Vallazza – soprattutto per i suoi effetti sull’utilizzo del trasporto pubblico, sulle entrate generate e sulla sostenibilità degli arrivi e delle partenze degli ospiti”.

Esperti internazionali a confronto

Alla Commissione del Bundestag hanno partecipato anche altri esperti del settore turistico e accademico, tra cui il professor Martin Balas (Università HNE Eberswalde), Sebastian Gries (Associazione Turistica dell’Algovia Orientale), il professor Jürgen Schmude (Università Ludwig-Maximilian di Monaco) e Jens Weißflog, imprenditore turistico a Oberwiesenthal.

Il confronto ha messo al centro il ruolo delle infrastrutture e della qualità dei collegamenti ferroviari per incentivare la scelta del treno come mezzo principale per i flussi turistici.

Alfreider: “Un riconoscimento internazionale per l’Alto Adige”

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore provinciale Daniel Alfreider, che ha sottolineato il valore del riconoscimento internazionale del modello altoatesino.

“È motivante vedere che il nostro lavoro trova attenzione anche fuori dai confini regionali – ha dichiarato –. L’obiettivo resta garantire un trasporto pubblico di alta qualità, e il Guest Pass contribuisce in modo decisivo attraverso le risorse generate”.

Alfreider ha inoltre richiamato l’importanza dei collegamenti ferroviari di lungo raggio, citando i progetti in collaborazione con Trenitalia e Deutsche Bahn per nuovi collegamenti Milano–Monaco e Roma–Monaco.

Interesse crescente anche da altre regioni tedesche

Solo pochi giorni prima dell’audizione al Bundestag, una delegazione del Landtag della Bassa Sassonia era stata ospitata a Bolzano per approfondire il funzionamento del sistema. Anche in quell’occasione il modello del Guest Pass ha suscitato forte interesse tra i rappresentanti istituzionali tedeschi.

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