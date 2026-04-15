Camera, approvata la mozione sul trasporto pubblico locale: più investimenti, sicurezza e riforma del settore

L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato ieri, con il parere favorevole del Governo, la mozione presentata da Maccanti, Raimondo, Caroppo, Tirelli e altri deputati in materia di trasporto pubblico locale, respingendo al contempo le proposte avanzate dall’opposizione.

Il testo approvato impegna l’Esecutivo a proseguire con decisione nel percorso di rilancio del trasporto pubblico locale, attraverso il rafforzamento delle risorse destinate al settore e la piena attuazione degli investimenti già programmati, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L’obiettivo indicato è quello di garantire una strategia nazionale più organica, orientata al miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi.

Tra i punti centrali della mozione figura il sostegno al rinnovo del parco mezzi e allo sviluppo delle infrastrutture del trasporto rapido di massa, come metropolitane, tramvie e sistemi su ferro. Il Governo è inoltre chiamato a promuovere modelli di mobilità integrata e a favorire l’integrazione tariffaria tra i diversi sistemi di trasporto, con particolare attenzione alle aree più servite e a quelle in maggiore difficoltà.

Ampio spazio viene dedicato anche al tema della sicurezza. L’impegno richiesto riguarda il rafforzamento delle misure a tutela di personale e passeggeri, attraverso l’implementazione di sistemi di videosorveglianza, dispositivi di emergenza, presidi nelle tratte più sensibili e un maggiore coordinamento con il Ministero dell’Interno e le forze dell’ordine, oltre al contrasto all’evasione tariffaria.

Un altro capitolo riguarda il lavoro nel settore del Tpl: la mozione invita a rendere più attrattiva la professione, affrontando la carenza di conducenti e valorizzando le competenze già presenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità complessiva del servizio e garantire standard più elevati per gli utenti.

Il provvedimento prevede inoltre l’individuazione progressiva dei livelli adeguati di servizio, come strumento per assicurare il diritto alla mobilità su tutto il territorio nazionale e per una più efficace programmazione delle risorse.

Tra le priorità anche il potenziamento del trasporto pubblico legato al turismo, con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti tra reti nazionali e destinazioni locali, riducendo la dipendenza dall’auto privata e migliorando l’accessibilità.

Infine, la mozione richiama l’importanza della sicurezza stradale, con particolare attenzione all’educazione nelle scuole e al rafforzamento dei controlli, e apre alla possibilità di una nuova riforma organica del trasporto pubblico locale, in raccordo con Regioni ed enti locali.

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