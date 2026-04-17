Il Comune di Genova a Barcellona per il lancio del progetto Spot4Dis

Il Comune di Genova presente a Barcellona, per l'evento di lancio ufficiale dell'applicazione Spot4Dis Spot for Disabled, l’innovativa piattaforma digitale sviluppata dall’ONG ASOPMR (Asociaciòn De Personas con Movilidad Reducida), finanziata dal Programma europeo Google.org Impact, Tech for Social Good. All’evento di lancio è intervenuto l’assessore alla Mobilità sostenibile, Emilio Robotti.

Il progetto nasce per favorire l'accessibilità urbana e la gestione degli stalli di sosta per persone con disabilità: il Comune di Genova si è candidata come città pilota insieme a Valencia, Saragozza, Badajoz e La Coruña.

Il progetto, grazie all’innovazione tecnologica e l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale mette a disposizione di cittadini e turisti un’applicazione mobile gratuita che ha lo scopo facilitare la ricerca di parcheggi generici per le persone con disabilità titolari di C.U.D.E. (contrassegno unico disabili europeo). L’app offre diverse funzionalità tra cui ricerca per indirizzo e punto di interesse, la libera consultazione della normativa applicata per la sosta delle persone con disabilità, guida con comando vocale allo stallo e possibilità di segnalare a fini di monitoraggio eventuali criticità.

«Genova ha ospitato la fase di test sul campo, permettendo agli sviluppatori di affinare l'algoritmo sulla base di una morfologia urbana complessa – ha spiegato l’assessore alla Mobilità sostenibile Robotti, intervenuto nella tavola rotonda di confronto con le altre città spagnole – Genova quindi si è candidata come modello nella sperimentazione di soluzioni digitali innovative per l’inclusione urbana. L’innovazione digitale è una risposta concreta a necessità reali, soprattutto in una città come Genova con una percentuale di popolazione anziana, la pià alta d'Europa, e una morfologia del territorio complessa. In questo contesto, Spot4Dis si pone come strumento di supporto utile all’utente per facilitare la mobilità anche in condizioni di fragilità e all’Amministrazione per il monitoraggio in tempo reale degli stalli presenti sul territorio».

«La nostra presenza ai tavoli europei è fondamentale - ha concluso l’assessore Robotti - «Partecipare a progetti di questo respiro ci permette di collaborare con le migliori eccellenze europee e di creare nuove reti di contatto per lo sviluppo di iniziative per trasformare la mobilità urbana. Questo lancio è un punto di partenza: i dati raccolti e le tecnologie sviluppate si pongono come base per futuri progetti europei, con l’obiettivo di rendere Genova un modello internazionale di Smart City inclusiva».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.