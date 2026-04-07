Trasporto passeggeri in crisi: i sindacati chiedono interventi urgenti al Governo

I segretari generali Angelo Raffaele Margiotta (Confsal) e Pietro Serbassi (Fast-Confsal) hanno inviato una lettera formale alla Presidenza del Consiglio e ai ministeri competenti, segnalando la grave crisi che sta colpendo il settore del trasporto passeggeri. “L’aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia sta mettendo a dura prova la tenuta economica delle imprese, mettendo a rischio la continuità dei servizi essenziali per i cittadini”, denunciano, chiedendo al Governo interventi straordinari e urgenti.

Tra le misure richieste:

l’ introduzione di un credito d’imposta specifico legato all’aumento del carburante;

specifico legato all’aumento del carburante; l’ estensione del regime di gasolio commerciale anche alle aziende di trasporto persone;

anche alle aziende di trasporto persone; la valutazione di una temporanea riduzione delle accise sui carburanti per il settore;

sui carburanti per il settore; l’istituzione di un fondo compensativo per riequilibrare i contratti di servizio del Tpl.

“Non possiamo permettere che i rincari energetici ricadano interamente sui lavoratori e sugli utenti — affermano Margiotta e Serbassi —. Senza interventi strutturali, rischiamo un drastico calo della qualità del servizio e tensioni occupazionali senza precedenti. Il Governo deve agire subito per garantire la sostenibilità di un settore strategico per la mobilità del Paese.”

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