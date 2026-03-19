TPL, fondi a rischio: le Regioni chiedono al Governo di sbloccare subito i finanziamenti per il trasporto pubblico

Il trasporto pubblico locale e regionale è a serio rischio di interruzione a causa della mancata erogazione dei fondi necessari. Ieri, durante la Conferenza Stato-Regioni, le Regioni hanno lanciato un appello urgente al Governo, chiedendo l’immediato rilascio dell’80% dei 5 miliardi di euro del Fondo per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), come previsto dalla normativa.

Secondo la legge, infatti, le Regioni devono ricevere ogni anno un’anticipazione dell’80% del Fondo nazionale TPL entro il 15 gennaio, basato sulle percentuali assegnate l’anno precedente. L’assenza di questo trasferimento mette a serio rischio la continuità dei servizi di trasporto pubblico, con potenziali disagi per milioni di cittadini. Le Regioni chiedono dunque un intervento tempestivo del Governo per evitare il blocco del servizio.

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