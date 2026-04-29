ATM Milano rinnova il vertice: Oliviero Baccelli presidente e Alberto Zorzan nuovo AD

Si è svolta nella serata di ieri l’Assemblea degli Azionisti di ATM SpA, alla presenza del socio unico Comune di Milano, rappresentato da Andrea Guido Borsani, che ha ufficializzato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Con questa riunione si chiude il mandato del precedente CdA guidato da Gioia Maria Ghezzi, al termine del suo secondo incarico. Alla presidente uscente è stato rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto in anni complessi, esteso anche ai consiglieri Ottorino Passariello e Bruno Pavesi.

L’assemblea ha quindi nominato il nuovo board, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2028. Il Consiglio di Amministrazione sarà presieduto da Oliviero Baccelli e composto da Pietro Galli, Christian Malangone, Barbara Marinali, Alessia Maria Mosca, Alessandra Oppio e Alberto Zorzan.

Successivamente, su proposta dell’assemblea, il nuovo CdA ha nominato Alberto Zorzan amministratore delegato, affidandogli le relative deleghe operative.

Si apre così una nuova fase per ATM, chiamata a proseguire il percorso di sviluppo e innovazione del trasporto pubblico milanese.

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