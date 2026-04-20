Mobilità etnea, via libera alle nuove linee TPL: più collegamenti tra cintura e Catania

Importante passo avanti per il sistema della mobilità integrata nell’area metropolitana di Catania. L’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha infatti rilasciato il nulla osta tecnico provvisorio per l’attivazione delle nuove linee di Trasporto Pubblico Locale (TPL) destinate ai comuni della cintura metropolitana.

Il provvedimento riguarda l’Operazione Strategica B.1.a inserita nel Piano di Investimento per lo Sviluppo Metropolitano (PISM) e arriva al termine di un iter tecnico e amministrativo complesso, che punta a rafforzare i collegamenti tra i comuni dell’hinterland e i principali nodi di scambio cittadini, come stazioni della metropolitana e parcheggi intermodali.

Le nuove linee interesseranno diversi comuni dell’area etnea, tra cui Aci Castello, San Gregorio di Catania, Misterbianco, Gravina di Catania, Mascalucia, Sant'Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo e San Pietro Clarenza, con collegamenti diretti verso la città e le principali infrastrutture di trasporto.

Secondo il progetto, le nuove linee si distingueranno dal servizio extraurbano attuale per una maggiore frequenza delle corse e per l’applicazione di tariffe urbane, con l’obiettivo di rendere più semplice e conveniente lo spostamento quotidiano dei pendolari. Si tratta di linee circolari e navette pensate per rafforzare il cosiddetto “cordone ombelicale” tra periferia e centro urbano.

Tra i nuovi collegamenti figurano, ad esempio, la circolare 948 tra Cannizzaro e piazza Repubblica ad Aci Castello, la linea 434 verso la stazione centrale, la navetta tra Nesima e Misterbianco, oltre a diverse circolari che collegano stazioni metropolitane, parcheggi di interscambio e centri abitati della cintura etnea.

Il nulla osta regionale segna una fase decisiva del progetto, ma l’attivazione definitiva delle linee è ora subordinata all’adeguamento di alcune prescrizioni tecniche emerse durante i sopralluoghi, in particolare in materia di sicurezza stradale e segnaletica. Sarà quindi necessario l’intervento dei singoli comuni per completare gli ultimi adempimenti.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco della Città Metropolitana di Catania, Enrico Trantino, che ha definito il provvedimento “un passo decisivo verso una mobilità realmente integrata e sostenibile”.

La Città Metropolitana continuerà a seguire l’iter operativo, con l’obiettivo di rendere il nuovo sistema di trasporto pienamente attivo nel più breve tempo possibile.

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