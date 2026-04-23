ATM, bilancio 2025 in crescita: utile a 13,2 milioni e passeggeri in aumento del 7%

Si è svolta oggi, in prima convocazione, l’Assemblea degli Azionisti di ATM S.p.A. per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. Alla riunione ha partecipato il socio unico Comune di Milano, rappresentato da Andrea Guido Borsani, Direttore dell’Area Governance Enti Partecipati e Nomine.

Il 2025 si è chiuso con un risultato positivo per il Gruppo, che ha registrato un aumento del 7% dei passeggeri trasportati, raggiungendo quota 53,3 milioni tra Italia ed estero. Un dato che conferma la crescita della domanda di mobilità urbana e internazionale gestita dal gruppo.

Nonostante un contesto economico caratterizzato da forte incertezza, i risultati economico-finanziari evidenziano una gestione efficace e una solida tenuta del sistema aziendale. Il Gruppo ATM ha chiuso l’esercizio con un utile netto di 13,2 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 5,8 milioni del 2024. Il margine operativo lordo si attesta a 94 milioni di euro, mentre il patrimonio netto complessivo raggiunge 1.192 milioni.

Positivo anche il risultato della capogruppo ATM S.p.A., che chiude l’anno con un utile netto di 1,9 milioni di euro.

Un contributo significativo arriva dalle attività internazionali, che rappresentano circa il 14% dei ricavi complessivi. In particolare, la gestione delle reti metropolitane di Copenaghen e Salonicco ha rafforzato la presenza del gruppo all’estero. Nel 2026 è previsto un ulteriore incremento grazie all’avvio del servizio di 18 linee autobus a Parigi.

La strategia di espansione internazionale si conferma quindi un elemento centrale per la crescita del gruppo, contribuendo a diversificare i ricavi e a rafforzare la stabilità economica complessiva.

Importante anche il contributo delle controllate italiane, tra cui NET S.r.l. e Rail Diagnostics S.p.A., che consolidano la presenza del gruppo nei settori del trasporto locale e dell’ingegneria ferroviaria.

Concorrono al risultato anche le partecipazioni in Metro 5 S.p.A. e SPV Linea M4 S.p.A., che generano complessivamente 9,3 milioni di euro.

I ricavi complessivi del gruppo ammontano a 1.336 milioni di euro, in crescita di 175 milioni rispetto al 2024, grazie soprattutto all’aumento dei contratti di servizio nel trasporto pubblico e alle attività di manutenzione sulle infrastrutture comunali.

Sul fronte dei costi, che raggiungono 1.241 milioni di euro, si registra un incremento legato principalmente all’aumento del personale, sia in Italia sia all’estero, e ai maggiori investimenti nella manutenzione e nell’efficienza operativa.

Nel complesso, il bilancio 2025 conferma la solidità del gruppo e la centralità della strategia di crescita internazionale e integrazione dei servizi di mobilità.

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