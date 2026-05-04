Nuovo finanziamento del MIT per la T2 Bergamo–Villa d’Almè: avanti il progetto della mobilità in Valle Brembana
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