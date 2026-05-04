Nuovo finanziamento del MIT per la T2 Bergamo–Villa d’Almè: avanti il progetto della mobilità in Valle Brembana

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto un contributo aggiuntivo destinato a coprire parte dei costi di investimento dell’intervento relativo alla linea tranviaria T2 Bergamo – Villa d’Almè, infrastruttura strategica per la mobilità della Valle Brembana.

Il presidente di TEB, Filippo Simonetti, ha espresso soddisfazione per la decisione, definendola un passaggio determinante per il completamento dell’opera. Secondo Simonetti, il nuovo finanziamento rappresenta un segnale concreto di sostegno istituzionale e conferma la bontà del percorso progettuale portato avanti negli ultimi anni.

L’integrazione delle risorse permetterà di gestire con maggiore stabilità le criticità emerse durante la fase di realizzazione, assicurando al tempo stesso il rispetto di elevati standard di sicurezza, funzionalità ed equilibrio con il contesto territoriale.

La T2 viene descritta non solo come un’infrastruttura di trasporto, ma come un investimento strutturale sulla mobilità sostenibile e sul miglioramento della qualità della vita per le comunità della Valle Brembana e dell’area bergamasca nel suo complesso.

Il presidente ha inoltre ringraziato le istituzioni coinvolte per la collaborazione, insieme alla struttura tecnica e ai professionisti impegnati nel progetto, sottolineando come il risultato sia frutto di un lavoro condiviso e di una visione comune orientata allo sviluppo sostenibile.

L’obiettivo ora è proseguire con determinazione per completare l’opera nei tempi previsti, consegnando al territorio un sistema di trasporto moderno, efficiente e in linea con le esigenze future di mobilità.