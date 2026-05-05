Torino, più piste ciclabili e collegamenti urbani: il Consiglio comunale approva il piano per la mobilità sostenibile

Via libera del Consiglio comunale a una mozione dedicata al potenziamento della rete ciclabile cittadina, proposta dal consigliere Emanuele Busconi e ispirata anche ai contributi della Consulta della Mobilità Ciclistica. Il documento impegna l’amministrazione a sviluppare una serie di interventi per migliorare infrastrutture e servizi dedicati alle biciclette, in risposta alla crescente diffusione della mobilità sostenibile.

Tra le priorità individuate c’è la necessità di creare nuovi collegamenti tra le piste già esistenti, così da rendere la rete più continua ed efficiente. In particolare, viene evidenziata l’assenza di un asse est-ovest in alcune zone della città, considerato strategico per facilitare gli spostamenti in bicicletta.

Un altro punto centrale riguarda la realizzazione di spazi sicuri per il parcheggio delle biciclette, come velostazioni, bike box e rastrelliere coperte. Queste strutture dovranno essere collocate in prossimità dei principali nodi di trasporto pubblico – come stazioni ferroviarie e fermate della metropolitana – e nei luoghi più frequentati, tra cui scuole, ospedali, musei e impianti sportivi.

La mozione pone inoltre l’accento sulla manutenzione delle infrastrutture esistenti: si chiede infatti un monitoraggio costante dello stato delle piste ciclabili e della segnaletica, accompagnato da un piano di interventi per garantirne sicurezza e funzionalità nel tempo.

Sul piano progettuale, il documento invita a seguire le linee guida più aggiornate, evitando soluzioni ritenute meno efficaci – come le piste al centro della carreggiata – e prestando particolare attenzione agli attraversamenti ciclabili e ciclopedonali. Questi dovranno essere ben visibili, privi di restringimenti e progettati in modo lineare, per ridurre i rischi e migliorare la convivenza tra pedoni e ciclisti.

Per aumentare la sicurezza, si propone anche l’introduzione di elementi fisici come dissuasori, paletti e aiuole, utili a contrastare la sosta irregolare che spesso ostacola la visibilità e mette in pericolo chi si muove in bicicletta.

Infine, il testo sottolinea l’importanza di progettare piste più ampie rispetto ai minimi previsti dalla normativa, così da favorire un traffico ciclistico sempre più intenso e accogliere anche mezzi come cargo bike e biciclette per persone con disabilità.

La mozione è stata approvata con larga maggioranza al termine del dibattito in aula, segnando un ulteriore passo verso una città più attenta alla mobilità sostenibile e alla sicurezza di tutti gli utenti della strada.

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