Trasporto pubblico a Imperia: incarico a Redas Engineering per il monitoraggio del servizio

Con una gara d'appalto europea la Provincia di Imperia ha affidato alla Redas Engineering srl di Milano - società specializzata negli studi riguardanti il trasporto e la mobilità - l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto (Dec) del Trasporto pubblico locale. Si tratta di una figura prevista dal contratto di servizio firmato dalla Provincia di Imperia e Rt spa.

La Redas Engineering srl dovrà effettuare l'analisi finanziaria e qualitativa del servizio erogato da Rt spa, sino al 30 giugno 2030, per un corrispettivo complessivo di 379 mila euro. Per poter partecipare alla gara europea occorreva possedere vari requisiti tecnico-professionali tra cui aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati nel campo del trasporto di passeggeri.

"Abbiamo affidato l'incarico a una società altamente specializzata nel settore - afferma il presidente della Provincia, Claudio Scajola - che ha già svolto incarichi analoghi in altre regioni e che sarà per noi un prezioso supporto per il preciso e puntuale monitoraggio degli obiettivi di qualità del servizio".

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