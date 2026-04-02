Al via alla 2^ fase di Piemove: la tessera che permette agli studenti under 26 di viaggiare gratis sui mezzi pubblici del Piemonte

Prende avvio la fase 2 di Piemove, la tessera pensata dalla Regione che permette agli studenti universitari under 26 di poter viaggiare gratuitamente a bordo dei mezzi pubblici locali all'interno dei Comuni capoluogo del Piemonte.

Nello specifico, Piemove si estende a 14 nuove realtà, tra Accademie e Istituzioni di Alta formazione: ESCP Europe Business School, Scuola Holden, Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo, Scuola superiore per mediatori linguistici Vittoria, IED Torino, Unicollege Torino, Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Conservatorio Vivaldi di Alessandria, Scuola superiore per mediatori linguistici Città di Cuneo, Conservatorio GF Ghedini di Cuneo, Accademia Belle Arti di Cuneo, Conservatorio Guido Cantelli di Novara. Oltre a questi, si aggiunge anche il Centro per la Conservazione e il Restauro La Venaria Reale dell’Università di Torino a Venaria Reale, per cui è stata pensata l’estensione della gratuità come già previsto per gli studenti che devono raggiungere il Campus universitario di Grugliasco.

In totale saranno 5000 ragazzi a ricevere sulla propria casella di posta elettronica la comunicazione contenente le diverse informazioni sulla misura.

"Quando abbiamo lanciato la misura la scorsa estate avevamo detto che si trattava di un primo passo e oggi, forti dei risultati di questi mesi, siamo pronti ad estenderla – hanno dichiarato il presidente Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi durante la presentazione al Grattacielo Piemonte – Si tratta di una misura innovativa che non ha pari in Italia e che ci viene riconosciuta come modello perché tiene insieme le esigenze di promozione del trasporto pubblico e di tutela della qualità dell’aria, con quella di sostenere il diritto allo studio e caratterizzare sempre di più il nostro Piemonte come territorio attrattivo per gli studenti universitari e i talenti"

Sono già 68 mila le adesioni a questa misura che è unica in Italia nel suo genere ed è finanziata dalla Regione Piemonte con più di 37 milioni tra risorse del Ministero dell’Ambiente, con il contributo del Politecnico di Torino, Università di Torino, Università del Piemonte orientale e delle Fondazioni di origine bancaria, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.

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