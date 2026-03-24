Presentato il primo tram della nuova linea T2 Bergamo – Villa d’Almè

Questa mattina, presso il deposito TEB di Ranica, è stato presentato il primo tram destinato alla nuova linea T2 Bergamo – Villa d’Almè, un momento simbolico che segna un passo fondamentale verso l’avvio del servizio.

All’evento hanno partecipato la Sindaca di Bergamo Elena Carnevali, il Presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, l’Assessore ai Trasporti Franco Lucente e il Console Generale della Repubblica Ceca a Milano Ivan Počuch.

Filippo Simonetti, Presidente TEB, ha sottolineato l’importanza della collaborazione internazionale con Škoda: «La T2 coniuga mobilità, innovazione e sviluppo del territorio, orientandoci verso un modello di trasporto sostenibile».

Gianni Scarfone, AD TEB, ha aggiunto: «Il tram è moderno, sicuro e confortevole, prodotto da un leader europeo come Škoda, e rappresenta un passo decisivo nell’estensione del sistema tranviario bergamasco».

Il tram e le sue caratteristiche

I nuovi tram, della piattaforma ForCity Classic, sono lunghi 33,5 metri, con capacità massima di 281 passeggeri e velocità fino a 70 km/h (50 km/h nel tratto urbano, 15 km/h agli attraversamenti). La flotta T2 sarà composta da 10 veicoli, che si integreranno ai 14 già in servizio sulla T1, per un totale di 24 mezzi. Le prove inizieranno ad aprile 2026.

I tram sono dotati di sistemi di sicurezza avanzati, telecamere, conta passeggeri, dispositivi di bigliettazione elettronica e informazioni audio-video. Gli interni garantiscono accessibilità ai passeggeri con mobilità ridotta, con spazi dedicati, corrimano e sedili resistenti al vandalismo.

Il percorso della T2

La linea si sviluppa lungo il sedime della ex Ferrovia della Valle Brembana, attraversando cinque comuni – Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Almè e Villa d’Almè – per servire oltre 240.000 abitanti. Il tracciato copre 11,5 km, affiancati da 10 km di pista ciclabile, e condivide le prime tre fermate con la T1 (Bergamo FS, BG Borgo Palazzo, BG San Fermo). Il resto del percorso si snoda lungo la vecchia ferrovia dismessa, quasi completamente in sede protetta con 23 attraversamenti a raso e una breve galleria a Ponteranica.

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