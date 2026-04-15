Trasporto pubblico, Arriva Udine introduce il biglietto contactless a bordo autobus

Arriva Udine dà il via alla prima fase di installazione dei nuovi sistemi di pagamento contactless sui bus urbani, che saranno progressivamente estesi a tutta la flotta di Udine e Lignano.

Il nuovo servizio consente ai passeggeri di acquistare il biglietto direttamente a bordo semplicemente avvicinando carte di pagamento o dispositivi digitali come smartphone, tablet e smartwatch al validatore. È inoltre possibile convalidare i biglietti cartacei dotati di QR code tramite lettura ottica, senza necessità di registrazione.

Il sistema EMV supporta carte di credito, debito e prepagate dei circuiti Mastercard, Visa e American Express, oltre ai principali wallet digitali come Apple Pay e Google Pay. La novità si affianca alle modalità già attive, tra cui app TPL FVG e Glimble, SMS, rivendite autorizzate e biglietterie automatiche, con l’obiettivo di semplificare l’accesso al servizio soprattutto per turisti e utenti occasionali.

Per effettuare l’acquisto è sufficiente avvicinare la carta o il dispositivo al lettore e attendere la conferma luminosa: luce verde per esito positivo, luce rossa in caso di errore o mancata autorizzazione. Ogni supporto consente l’acquisto di un solo biglietto per corsa.

In caso di coincidenze con cambio autobus è necessario ripetere la validazione a ogni salita: se le timbrature successive avvengono entro la validità del biglietto già acquistato, non viene applicato alcun costo aggiuntivo. Il sistema riconosce più utilizzi nella stessa giornata e applica automaticamente la tariffa più conveniente, fino al tetto del biglietto giornaliero.

Non saranno emesse ricevute cartacee: durante i controlli basterà mostrare la carta o il dispositivo utilizzato. I biglietti cartacei con QR code restano validi e possono essere convalidati tramite lettori ottici, mentre le obliteratrici tradizionali resteranno attive nella fase di transizione.

Per i titoli di viaggio pluricorsa condivisi, da maggio 2026 sarà possibile selezionare il numero di passeggeri prima della convalida. Dopo la prima timbratura non sarà possibile effettuare ulteriori convalide durante il periodo di validità.

“Con il nuovo sistema contactless rendiamo l’accesso al trasporto pubblico ancora più semplice e immediato – spiega l’amministratore delegato Diego Regazzo –. L’obiettivo è offrire un’esperienza moderna e intuitiva, in linea con gli standard europei, facilitando gli spostamenti, riducendo i tempi di attesa e integrando soluzioni digitali sempre più accessibili per residenti, turisti e viaggiatori occasionali.”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.