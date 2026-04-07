Piacenza accelera verso la mobilità sostenibile: in servizio 7 nuovi autobus elettrici

Il trasporto pubblico urbano di Piacenza compie un passo significativo verso la decarbonizzazione, l’efficienza energetica e il miglioramento complessivo del servizio: da oggi entrano in servizio 7 nuovi autobus completamente elettrici, completando così la flotta di 10 mezzi a emissioni zero (i primi 3 erano già operativi da marzo 2025). L’acquisto è stato reso possibile grazie a 7,5 milioni di euro stanziati dal PNRR nel 2022 per il Comune di Piacenza. Contestualmente, presso il deposito SETA di via Arda è stata realizzata una stazione di ricarica ultra-rapida con 25 postazioni, già operativa e pronta ad ospitare un’eventuale futura espansione della flotta elettrica.

I nuovi autobus MAN Lion’s City 12E, presentati ufficialmente oggi al Municipio di Piacenza alla presenza della Sindaca Katia Tarasconi, del Vicesindaco Matteo Bongiorni e della Presidente del Consiglio Comunale Paola Gazzolo, sono progettati per il trasporto urbano a impatto ambientale zero. SETA era rappresentata dalla Presidente Elisa Valeriani, dall’Amministratore Delegato Riccardo Roat e dal Consigliere Dario Meli, mentre per Tempi Agenzia era presente l’Amministratore Unico Paolo Garetti.

Gli autobus elettrici, prodotti da MAN Truck & Bus (Gruppo Volkswagen), hanno una lunghezza di 12 metri e tre porte, e possono trasportare fino a 79 passeggeri (29 seduti), con uno spazio dedicato a passeggini e carrozzine per utenti con disabilità motorie. Il pianale ribassato su tutte le porte facilita l’accesso a bordo. La trazione totalmente elettrica azzera le emissioni in marcia, riduce rumore e vibrazioni e garantisce un comfort superiore rispetto ai mezzi tradizionali. L’autonomia è di circa 300 km, assicurata da batterie “NMC” da 480 kW, ricaricabili tramite prese Plug-In senza necessità di ricariche intermedie durante la giornata.

I mezzi sono dotati dei più avanzati sistemi di sicurezza, tra cui videocamere di controllo, riconoscimento dei segnali stradali, avviso ostacoli negli angoli ciechi, mantenimento della carreggiata e visione dall’alto per agevolare le manovre. Completano l’equipaggiamento geolocalizzazione, climatizzazione automatica ad alta efficienza, videosorveglianza interna ed esterna, conteggio passeggeri, wi-fi di bordo, sistemi di bigliettazione contactless e prese USB per la ricarica dei dispositivi dei viaggiatori.

La ricarica della flotta elettrica avviene principalmente di notte presso il deposito di via Arda, grazie a un impianto con 25 postazioni ultra-rapide da 180 kW ciascuna, alimentato da una power unit da oltre 1200 kW. Il sistema permette una ricarica completa durante la notte, senza influire sugli orari di servizio giornalieri, grazie alla distribuzione dinamica della potenza che ottimizza tempi ed efficienza in base alle esigenze di ciascun autobus. L’impianto è stato realizzato da Kempower, azienda finlandese specializzata in soluzioni di ricarica rapida in corrente continua, in collaborazione con TSG Italia.

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