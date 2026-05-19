SETA chiude il 2025 in equilibrio: crescono passeggeri, assunzioni e investimenti green

L’assemblea dei soci di SETA, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico su gomma nelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, ha approvato all’unanimità il bilancio 2025 confermando la solidità economica e patrimoniale della società in un contesto nazionale ancora complesso per il settore del trasporto pubblico locale.

Nonostante le difficoltà che interessano molte aziende del comparto, SETA ha mantenuto l’equilibrio finanziario riducendo in modo significativo il livello complessivo di indebitamento. Il 2025 è stato caratterizzato da un importante lavoro di recupero dell’organico e dal ripristino quasi totale dei servizi chilometrici precedentemente ridotti a causa della carenza di conducenti.

Il bilancio si chiude con un utile netto di 23.561 euro, destinato interamente a riserva. Un risultato ottenuto anche grazie ad alcuni elementi straordinari che hanno compensato le criticità legate ai costi strutturali del settore, tra cui gli aumenti salariali derivanti dal rinnovo del contratto nazionale, il rincaro delle polizze assicurative per le flotte autobus e l’andamento dei prezzi del carburante.

Nel corso del 2025 i mezzi SETA hanno percorso complessivamente 29,7 milioni di chilometri nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, trasportando oltre 77 milioni di passeggeri, in lieve crescita rispetto all’anno precedente. A sostenere l’aumento dell’utenza hanno contribuito soprattutto le politiche regionali di gratuità dedicate agli studenti e alle fasce più giovani, oltre alla crescita degli abbonamenti annuali nel trasporto extraurbano.

Anche i ricavi aziendali hanno registrato un leggero incremento, raggiungendo un valore della produzione pari a 124,2 milioni di euro. In aumento inoltre gli incassi derivanti dalle sanzioni, cresciuti di circa il 10% rispetto al 2024 grazie sia ai controlli effettuati nell’anno sia al recupero di multe pregresse.

Uno dei risultati più significativi riguarda il personale viaggiante. Dopo anni segnati dalla difficoltà nel reperire autisti, il 2025 ha rappresentato per SETA un anno di forte recupero occupazionale. Il saldo tra assunzioni e uscite di conducenti è stato infatti ampiamente positivo, consentendo all’azienda di ripristinare quasi completamente le corse ridotte negli anni precedenti nei servizi urbani di Modena e Reggio Emilia.

Determinante il ruolo dell’Academy aziendale, avviata alla fine del 2023 per formare nuovi conducenti. Il progetto ha già portato all’assunzione di oltre 140 autisti, con una presenza crescente di personale femminile favorita anche dalle opportunità di lavoro part-time. L’Academy rappresenta oggi il principale canale di reclutamento dell’azienda.

Per agevolare l’arrivo e la permanenza di conducenti provenienti da altri territori, SETA ha inoltre attivato convenzioni e soluzioni abitative a prezzi calmierati rispetto al mercato locale.

Parallelamente proseguono gli investimenti legati ai fondi del PNRR e del programma Next Generation EU. A Reggio Emilia e Piacenza sono stati completati gli impianti di ricarica destinati ai nuovi autobus elettrici urbani e sono già entrati in servizio i primi mezzi full electric. Entro l’inizio del 2026 saranno operativi complessivamente 21 autobus elettrici tra le due città.

A Modena, invece, sono stati consegnati i primi autobus elettrici alimentati tramite tecnologia Fuel Cell a idrogeno, mentre sono in fase di ultimazione le infrastrutture necessarie alla ricarica e gestione dei mezzi.

Continua infine il percorso di innovazione digitale avviato dall’azienda per migliorare accessibilità e qualità del servizio. Dopo l’introduzione dei pagamenti contactless a bordo su tutta la rete urbana ed extraurbana, nel 2025 è stato avviato anche il nuovo sistema di bigliettazione con QR Code per i titoli di corsa semplice, destinato a sostituire progressivamente i vecchi biglietti magnetici utilizzati fino ad oggi.

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