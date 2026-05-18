Roma-Latina, insediata la commissione di gara: passo avanti per l’autostrada attesa da anni

Si è ufficialmente insediata la commissione di gara incaricata di seguire il progetto per la realizzazione dell’autostrada Roma-Latina. A renderlo noto è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini attraverso un messaggio inviato in occasione delle celebrazioni per i settant’anni di Confagricoltura Latina.

L’annuncio rappresenta un passaggio considerato fondamentale per la concretizzazione di un’infrastruttura attesa da decenni nel basso Lazio, ritenuta strategica per migliorare la viabilità e rafforzare i collegamenti tra Roma e Latina.

Il progetto dell’autostrada punta a ridurre i tempi di percorrenza, aumentare gli standard di sicurezza stradale e rendere più efficienti i collegamenti dell’area. L’opera viene inoltre vista come un elemento chiave per sostenere la crescita economica dell’Agro Pontino, territorio caratterizzato da una forte vocazione agricola e produttiva.

L’avvio formale della commissione di gara segna quindi una nuova fase amministrativa per un’opera infrastrutturale che da anni è al centro del dibattito politico ed economico regionale.

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