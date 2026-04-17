Tallinn, Škoda presenta i nuovi filobus elettrici: consegna di 40 mezzi per la mobilità urbana del futuro

Il Škoda Group ha presentato ufficialmente a Tallinn la sua nuova generazione di filobus elettrici, segnando un nuovo passo nello sviluppo della mobilità urbana a zero emissioni. La presentazione si è svolta mercoledì 8 aprile con un primo test su strada dei nuovi mezzi, alla presenza di rappresentanti istituzionali e operatori del settore.

Nell’ambito del progetto, il gruppo consegnerà complessivamente 40 filobus elettrici alla città entro la fine dell’anno: 22 unità articolate da 18 metri e 18 veicoli da 12 metri. I mezzi sono progettati per combinare la tradizionale alimentazione da linea aerea con batterie a bordo, che consentono fino a 25 chilometri di autonomia senza collegamento alla rete.

Il contratto, che include anche servizi di manutenzione e assistenza e un’opzione per ulteriori 30 veicoli, supera i 50 milioni di euro complessivi. L’obiettivo è rafforzare la flessibilità operativa del trasporto pubblico, riducendo al tempo stesso la dipendenza dalle infrastrutture fisse.

Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti della città, tra cui il vicesindaco per i trasporti Joel Jesse, insieme a tecnici e responsabili del progetto. Durante l’evento è stato evidenziato come i nuovi filobus rappresentino un’evoluzione del sistema di trasporto pubblico locale, con un approccio più flessibile e resiliente.

“Il nostro obiettivo è garantire una mobilità urbana affidabile e diversificata, utilizzando diverse fonti energetiche e soluzioni adattabili”, ha dichiarato Jesse.

Secondo il responsabile vendite Bus Mobility di Škoda, Petr Kasenčák, i nuovi filobus rispondono alle esigenze delle città moderne grazie alla combinazione di efficienza, autonomia e continuità del servizio, anche in assenza di linee elettriche tradizionali.

I veicoli sono dotati di pianale ribassato, aria condizionata, sistemi informativi digitali e connessione Wi-Fi, oltre a soluzioni per l’accessibilità come rampe elettriche per persone con mobilità ridotta. La versione articolata integra due assi motori, pensati per migliorare trazione e stabilità anche in condizioni climatiche difficili.

Il progetto include anche l’ammodernamento dell’infrastruttura di rete aerea, necessario per garantire la piena compatibilità con la nuova flotta. Un approccio che, secondo l’azienda, conferma il ruolo di Škoda non solo come costruttore di veicoli, ma come fornitore di soluzioni complete per la mobilità elettrica.

Con questa fornitura, Tallinn si conferma tra le città europee più attive nella transizione verso sistemi di trasporto pubblico sostenibili, mentre Škoda rafforza la propria posizione nel mercato della mobilità elettrica urbana.

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