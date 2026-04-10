Quartu e Quartucciu, al via EMBRACER: il nuovo trasporto pubblico a chiamata nelle aree periferiche

Dal 13 aprile 2026 CTM attiverà il nuovo servizio di trasporto pubblico a chiamata EMBRACER, pensato per migliorare la mobilità nelle aree a bassa densità abitativa di Quartu Sant’Elena e Quartucciu.

Il servizio interesserà in particolare le zone di Margine Rosso, Bellavista, Foxi, Is Ammostus, Flumini, Is Pardinas, Separassiu e Sant’Isidoro, con l’obiettivo di garantire collegamenti più flessibili in territori dove il trasporto pubblico tradizionale risulta meno efficiente.

La presentazione ufficiale si è svolta alla presenza dei vertici di CTM e delle istituzioni locali e regionali, tra cui il presidente di CTM SpA Fabrizio Rodin, i sindaci di Quartu Sant’Elena e Quartucciu, Graziano Milia e Pietro Pisu, oltre a rappresentanti della Città Metropolitana e dell’Assessorato regionale ai Trasporti.

Il nuovo sistema prevede l’utilizzo di minibus da 7 posti, con possibilità di impiego anche di mezzi elettrici in fase di sperimentazione. Il servizio sarà prenotabile tramite un’app dedicata oppure attraverso un numero verde gratuito, operativo anche come call center del servizio Amicobus. Le prenotazioni dovranno essere effettuate il giorno precedente rispetto alla corsa richiesta.

EMBRACER sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00, con possibilità di estensione degli orari in base alla domanda. I mezzi raggiungeranno direttamente il domicilio degli utenti per poi collegarli ai principali nodi di interscambio del sistema CTM.

Il progetto, finanziato nell’ambito del programma europeo Interreg Europe, punta a garantire il diritto alla mobilità anche nelle aree periferiche dove la domanda non giustifica linee fisse tradizionali. Il servizio entrerà in fase pilota fino ad agosto 2026, periodo durante il quale verranno monitorati utilizzo, efficienza e gradimento degli utenti.