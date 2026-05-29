Ctm potenzia Amicobus: dieci nuovi mezzi e servizio esteso sette giorni su sette nell’area metropolitana di Cagliari

CTM Cagliari rafforza il servizio di trasporto a chiamata Amicobus con l’introduzione di dieci nuovi mezzi completamente accessibili, portando la flotta complessiva a 14 veicoli. Il potenziamento è stato presentato al Lazzaretto di Cagliari e rappresenta un passo significativo nello sviluppo della mobilità inclusiva nell’area metropolitana.

Il servizio è attivo negli otto Comuni serviti dal CTM — Cagliari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Monserrato, Elmas, Assemini e Decimomannu — e introduce una novità rilevante: la copertura sette giorni su sette, inclusi weekend e serate, superando la precedente organizzazione che limitava l’attività al sabato mattina e alla stagione estiva.

Il rafforzamento del servizio si inserisce in un contesto di crescente utilizzo da parte degli utenti, non solo per esigenze sanitarie ma anche per lavoro e tempo libero. I dati di customer satisfaction relativi a settembre e ottobre mostrano un livello di gradimento molto elevato, con il 100% degli intervistati soddisfatti e il 63% che si dichiara “molto soddisfatto”, in crescita rispetto all’anno precedente.

Le istituzioni presenti alla presentazione hanno sottolineato il valore sociale dell’iniziativa. L’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis ha evidenziato l’importanza del coordinamento tra enti locali e azienda di trasporto, mentre rappresentanti della Regione e dei Comuni hanno richiamato il ruolo strategico del servizio nel garantire una mobilità più inclusiva e sicura.

Per il presidente di CTM, Fabrizio Rodin, l’investimento rappresenta una scelta strutturale che pone l’accessibilità al centro del sistema di trasporto pubblico. I nuovi mezzi, interamente accessibili, consentono di raggiungere anche destinazioni fondamentali come aeroporto e stadio, ampliando le opportunità di spostamento per gli utenti.

Una delle principali innovazioni riguarda proprio l’estensione temporale del servizio: Amicobus non sarà più legato alla stagionalità estiva, ma diventa un servizio continuativo tutto l’anno. Questo consente agli utenti di organizzare liberamente spostamenti per attività quotidiane, sociali e ricreative, senza vincoli stagionali.

Il potenziamento è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, che ha inserito il servizio nel contratto di gestione, aumentando il monte chilometrico annuo da 190.000 a 250.000 chilometri.

Amicobus è destinato a persone con disabilità, anziani non autosufficienti e cittadini con limitazioni psico-fisiche certificate. Il servizio prevede anche la presenza di assistenti a bordo per garantire sicurezza e supporto durante le operazioni di salita e discesa.