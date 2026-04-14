IVECO BUS consegna 53 Crossway Hybrid a Interbus in Spagna

La mobilità sostenibile in Spagna compie un ulteriore passo avanti grazie a IVECO BUS, che ha consegnato 53 autobus CROSSWAY Hybrid a Interbus, uno dei principali operatori del Paese. Un’operazione che conferma una partnership consolidata nel segno di una mobilità interurbana più efficiente, confortevole e a ridotto impatto ambientale.

La maggior parte dei veicoli sarà destinata al Consorzio Regionale dei Trasporti di Madrid (CRTM), contribuendo al rafforzamento dei collegamenti in una delle aree più dinamiche d’Europa sul piano della mobilità. Una quota della flotta sarà invece impiegata in Andalusia, sulle principali linee interurbane, con l’obiettivo di migliorare efficienza operativa e sostenibilità del servizio.

Per IVECO BUS, la consegna rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione con Interbus. “La rinnovata fiducia dimostrata testimonia la solidità della partnership e la capacità di accompagnare gli operatori nella transizione energetica”, ha dichiarato Giorgio Zino, responsabile delle operazioni commerciali in Europa.

Il modello CROSSWAY Hybrid si conferma una soluzione di riferimento nel segmento interurbano, grazie alla riduzione dei consumi rispetto alle versioni tradizionali e alla possibilità di abbattere le emissioni di CO₂, soprattutto se utilizzato con carburanti rinnovabili. La tecnologia ibrida consente una transizione graduale senza rinunciare a autonomia e prestazioni.

I veicoli sono dotati di sistema mild-hybrid a 48V, che recupera energia in frenata e supporta le fasi di accelerazione, senza necessità di infrastrutture di ricarica. Presenti anche i più avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS), pensati per aumentare la sicurezza sia nei contesti urbani sia sulle lunghe percorrenze.

L’allestimento interno garantisce inoltre piena accessibilità ai passeggeri con mobilità ridotta, grazie a soluzioni modulari e rampe automatiche.

Con questa fornitura, Interbus rafforza il proprio piano di rinnovo della flotta puntando su tecnologia, sicurezza e continuità del servizio, mentre IVECO BUS consolida la propria presenza nel mercato spagnolo come partner strategico nella transizione verso una mobilità più sostenibile.

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