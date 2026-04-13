Bolzano cambia rotta: più autobus green e meno emissioni

La Provincia autonoma di Bolzano continua a portare avanti gli obiettivi del Piano provinciale per la mobilità sostenibile, rafforzando il proprio impegno verso una flotta di autobus a basse emissioni. In questo contesto, entrano in servizio a Bolzano otto nuovi mezzi elettrici e a idrogeno appartenenti alla flotta di SASA SpA.

I nuovi autobus comprendono cinque veicoli del modello Caetano City Gold e tre del modello Rampini Eltron. L’acquisto è stato in parte finanziato attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), utilizzate dal Comune di Bolzano in qualità di soggetto attuatore.

I mezzi sono già operativi da alcune settimane su diverse linee, tra cui la 183 per Cornedo e le linee 201, 131, 6, 8, 9 e 10A/10B. L’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider ha evidenziato come questo intervento rappresenti un ulteriore passo concreto verso un sistema di trasporto pubblico a emissioni zero, con l’obiettivo di ridurre progressivamente l’impatto ambientale garantendo al tempo stesso un servizio efficiente per i cittadini.

Anche il sindaco Claudio Corrarati ha sottolineato il valore dell’iniziativa, definendola un passaggio importante nel percorso della città verso una mobilità più sostenibile e un miglioramento tangibile della qualità del servizio. Puntare su tecnologie innovative e a zero emissioni, ha aggiunto, significa investire nel futuro urbano e nel benessere della comunità.

La presidente di SASA SpA, Astrid Kofler, ha rimarcato come l’introduzione dei nuovi autobus contribuisca ad ampliare ulteriormente una flotta già orientata alla sostenibilità. Attualmente, infatti, 50 dei 370 mezzi dell’azienda circolano già a emissioni zero.

Il rinnovamento continuo del parco autobus rientra in una strategia di lungo periodo condivisa tra la Provincia autonoma di Bolzano e SASA SpA, con l’obiettivo di rendere sempre più sostenibile il trasporto pubblico locale.

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