Trasporto condiviso, Wayla raccoglie fondi su Mamacrowd per far crescere il van pooling in Italia

Wayla, la startup italiana che offre un servizio di van pooling urbano, lancerà il 4 settembre la sua campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd con un obiettivo di raccolta pari a un milione di euro. L’iniziativa mira a finanziare l’espansione del servizio e a coinvolgere cittadini e investitori in un modello di mobilità più sostenibile e accessibile.

La startup – Attiva a Milano dal 31 ottobre 2024 e dal giugno 2025 anche a Monza e Brianza, Wayla propone un servizio di trasporto condiviso operativo nelle ore serali e notturne. In meno di un anno l’applicazione ha superato i 60.000 download, offrendo agli utenti la possibilità di prenotare una corsa, conoscere la tariffa in anticipo e pagare digitalmente, eliminando l’uso del contante. La startup ha già ricevuto riconoscimenti come lo IoMobility Award e ha avviato collaborazioni con realtà come Assolombarda, InnovUp, FlixBus, Terravision e Movesion.

Gli investitori – Tra i principali sostenitori della campagna figura Carrani Tours, storica azienda romana del settore travel fondata nel 1925. “Avere al nostro fianco un partner come Carrani, con un secolo di esperienza nel travel, è per noi una conferma importante”, ha dichiarato Mario Ferretti, co-founder di Wayla. L’ingresso di Carrani come investitore di rilievo rappresenta un elemento di solidità per la startup e ne rafforza la credibilità nel percorso di crescita.

Il mercato – La carenza di soluzioni di trasporto urbano efficienti rappresenta una delle criticità principali nelle grandi città italiane. A Milano si stima che fino al 40% delle richieste di taxi resti inevasa, mentre a Roma meno di 8.000 licenze autorizzano i taxi a operare, con un rapporto passeggeri-veicoli nettamente inferiore rispetto a capitali europee come Londra. In questo contesto, la proposta di Wayla si inserisce come risposta concreta a un sistema che fatica a garantire copertura e qualità del servizio.

L'espansione – I fondi raccolti attraverso Mamacrowd saranno destinati a diverse aree strategiche: ampliamento della flotta di veicoli ecosostenibili, estensione del servizio a nuove città italiane, potenziamento delle fasce orarie e sviluppo tecnologico dell’app. Una parte del finanziamento verrà inoltre dedicata al segmento B2B, con offerte di van pooling per aziende e grandi eventi. “Con questa campagna di equity crowdfunding vogliamo coinvolgere tutti coloro che credono in una mobilità più sostenibile, sicura ed efficiente”, ha spiegato Carlo Bettini, CEO e co-fondatore di Wayla.

Le prospettive – Dopo aver chiuso a gennaio 2025 un round Pre-Seed da 900.000 euro, Wayla punta a scalare il proprio modello di business replicando esperienze già consolidate in altre città europee. L’obiettivo dichiarato è costruire una comunità di utenti e investitori che condivida la visione di un trasporto urbano meno frammentato, più accessibile e in grado di ridurre traffico ed emissioni. Secondo l’azienda, il van pooling urbano rappresenta un tassello necessario per modernizzare la mobilità in Italia.

