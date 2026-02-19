Trasporti su strada, lo studio IRU individua strategie per colmare il gap di conducenti

Uno studio realizzato dall’IRU per conto della Commissione Europea analizza le criticità legate alle qualifiche, agli ostacoli legali e amministrativi incontrati dagli autotrasportatori extra-UE e dagli operatori dei trasporti dell’Unione. Lo studio individua anche le migliori pratiche implementate negli Stati membri, fornendo indicazioni concrete per affrontare la crescente carenza di conducenti nell’UE.

Il settore dei trasporti su strada dell’UE conta circa 500.000 posizioni vacanti, un problema aggravato dall’invecchiamento della forza lavoro e dal basso ingresso di nuovi autisti, con la partecipazione di donne e giovani ancora inferiore al 10%.

Raluca Marian, Direttrice UE dell’IRU, sottolinea che “per risolvere la carenza di autisti serve un approccio a lungo termine, attrarre più giovani e donne e garantire la mobilità sicura e regolamentata dei conducenti extra-UE”. Il reclutamento da paesi terzi può integrare le strategie nazionali se basato su percorsi chiari, condizioni eque e standard comuni UE.

Lo studio evidenzia come percorsi più trasparenti, procedure semplificate e formazione mirata possano facilitare il reclutamento, preservando gli standard europei e gli obiettivi di sicurezza (Vision Zero).

L’IRU sta già operando tramite il progetto SDM4EU, con una fase 1 dedicata alla definizione di modelli operativi per la mobilità sicura dei conducenti e una fase 2 che avvierà iniziative pilota nel 2026. I risultati dello studio, presentati per la prima volta lo scorso anno durante il workshop finale di STEER2EU, rappresentano ora una base solida per le politiche UE su competenze, mobilità del lavoro e futuro del trasporto su strada.

Attraverso l’IRU Academy, l’IRU continuerà a migliorare formazione, condizioni di lavoro e attrattività del settore, rafforzando la professionalizzazione degli autisti e la resilienza della forza lavoro europea.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.