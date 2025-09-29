Trasporti ferroviari a rischio il 2 e 3 ottobre: sciopero nazionale, garantite solo alcune fasce orarie

Disagi in arrivo per chi viaggia in treno: dalle 21 di giovedì 2 ottobre alle 20 di venerdì 3 ottobre 2025 è stato proclamato da una sigla sindacale autonoma uno sciopero nazionale che coinvolgerà il personale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione potrebbe provocare cancellazioni, ritardi e modifiche alla circolazione dei treni, anche al di fuori dell’orario ufficiale dello sciopero.

Per quanto riguarda i servizi regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper, saranno garantite le corse essenziali durante le fasce orarie protette dei giorni feriali, cioè dalle 6:00 alle 9:00 del mattino e dalle 18:00 alle 21:00. L’elenco dettagliato dei treni garantiti è consultabile sui siti ufficiali delle rispettive compagnie: trenitalia.com, trenord.it e trenitaliatper.it.

I passeggeri in possesso di un biglietto che intendono rinunciare al viaggio hanno la possibilità di chiedere il rimborso. Per i treni Intercity e Frecce, la richiesta può essere presentata fino all’ora di partenza prevista del treno. Per i treni regionali, il rimborso è disponibile fino alle ore 24:00 del giorno precedente lo sciopero. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio in una data successiva, a condizioni simili, in base alla disponibilità dei posti.

Per aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione dei treni e per ulteriori informazioni sui servizi attivi, i viaggiatori possono rivolgersi al personale di assistenza nelle stazioni, alle biglietterie oppure contattare il numero verde gratuito 800 89 20 21. Si consiglia di controllare sempre lo stato del proprio treno prima di mettersi in viaggio.

