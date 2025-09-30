Trasparenza nei trasporti: Regione Liguria chiede a Trenitalia di rivedere la clausola di riservatezza

La Regione Liguria fa un passo avanti verso la trasparenza nei contratti pubblici, in particolare per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dai gruppi di opposizione che chiede la revisione della clausola di riservatezza contenuta nel contratto di servizio stipulato nel 2018 con Trenitalia.

A presentare la proposta è stata Selena Candia, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra (Avs), che ha ricordato come il Tar della Liguria, con una sentenza del 27 novembre 2019, abbia già imposto la trasparenza sugli allegati economici del contratto in questione. “Per questo chiediamo alla Regione di rivedere la clausola di riservatezza, prevista all’articolo 24 del contratto di servizio ferroviario di interesse regionale e locale – ha spiegato Candia – e di rendere pubblica e accessibile, tramite il sito istituzionale, tutta la documentazione economica relativa”.

Il documento è stato accolto positivamente anche dalla maggioranza. L’assessore regionale ai Trasporti Giovanni Scajola ha espresso parere favorevole, pur evidenziando alcune criticità di carattere giuridico. “Siamo favorevoli alla trasparenza – ha detto Scajola – ma dobbiamo confrontarci con normative che, in alcuni casi, danno maggiore forza contrattuale a Trenitalia. Non posso garantire un risultato immediato, perché ci sono difficoltà legali importanti. Tuttavia, sul piano politico, condividiamo la richiesta di trasparenza”.

L’assessore ha poi assicurato che ogni passo avanti verrà condiviso con il Consiglio regionale e con le forze di opposizione.

Il contratto di servizio tra Regione Liguria e Trenitalia, firmato nel 2018 e valido fino al 2032, regola il trasporto ferroviario locale e regionale. La richiesta di accesso agli allegati economici nasce dall’esigenza di garantire ai cittadini e agli amministratori maggiore controllo sull’impiego delle risorse pubbliche e sulla qualità dei servizi offerti.

